Atención, jubilados de ANSES: por qué el 20 de marzo 2026 es una fecha muy importante

Ya está disponible el calendario de pagos publicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social destinado a los beneficiarios.

Por qué el 13 de marzo de 2026 es una fecha clave a tener en cuenta si sos beneficiario de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de marzo de 2026 para jubilados y pensionados, un mes que llega con aumento incorporado. La actualización de los haberes se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) de enero, que fue del 2,9% según el INDEC, y se aplica de forma automática sobre los valores de febrero.

Quienes cobren la mínima, tendrán tiempo hasta el 20 de marzo para cobrar sus haberes, según la finalización de su DNI.

En marzo, la jubilación mínima se incrementa un 2,9% , en línea con el último dato oficial de inflación. De esta forma, alcanzará los $ 369.600,88. Este porcentaje de aumento impacta directamente sobre el haber de febrero y eleva el piso de ingresos para quienes cobran la prestación básica del sistema previsional. El aumento alcanza tanto a jubilaciones y pensiones como a las Pensiones No Contributivas .

El ajuste para marzo se enmarca en la fórmula de movilidad vigente y se acredita automáticamente, luego del cálculo que se realiza sobre los haberes de febrero también de forma automática. Además, quienes perciben haberes superiores a la mínima también cobrarán con un aumento del 2,9%, aunque en esos casos el refuerzo adicional se liquida de manera proporcional, respetando los topes establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Junto con el aumento por movilidad, en marzo continúa el bono previsional de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima. Este refuerzo se suma al haber actualizado y se paga en la misma fecha del calendario, sin gestiones extra de parte de los beneficiarios.

En el caso de los jubilados con ingresos superiores al mínimo, el bono se abona de manera proporcional, hasta alcanzar el tope fijado por ANSES, de 439.600,88 pesos, correspondiente a la suma de la mínima más ese extra. El bono, que se viene otorgando hace meses como complemento monetario ante la pérdida de poder adquisitivo, funciona como un refuerzo de ingresos para afrontar los gastos.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

El calendario de pagos para jubilados con haberes mínimos arranca el 9 de marzo y se organiza según la terminación del DNI. Los documentos finalizados en 0 cobran a partir de esta fecha, y así sucesivamente hasta llegar a la mitad del mes.

DNI terminado en 0: 9 de marzo de 2026.

DNI terminado en 1: 10 de marzo de 2026.

DNI terminado en 2: 11 de marzo de 2026.

DNI terminado en 3: 12 de marzo de 2026.

DNI terminado en 4: 13 de marzo de 2026.

DNI terminado en 5: 16 de marzo de 2026.

DNI terminado en 6: 17 de marzo de 2026.

DNI terminado en 7: 18 de marzo de 2026.

DNI terminado en 8: 19 de marzo de 2026.

DNI terminado en 9: 20 de marzo de 2026.

Por su parte, los jubilados con haberes superiores a la mínima cobrarán entre el 23 y el 30 de marzo, también según la terminación del documento. Marzo, con aumento confirmado y bono todavía vigente, se perfila como un mes determinante para el bolsillo de los jubilados.

Además, quienes reciben Pensiones No Contributivas cobrarán así: