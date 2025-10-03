3 de octubre de 2025 Inicio
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los requisitos y montos de la prestación que se pagará durante este mes.

El programa está dirigido a jóvenes argentinos o con residencia legal de al menos dos años.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que las Becas Progresar continúan vigentes en octubre de 2025, con el objetivo de garantizar la continuidad educativa de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El programa se orienta a familias con hijos en escuelas privadas con subsidio estatal y topes de ingresos definidos.
A diferencia de otras prestaciones, este programa no tendrá aumento en el décimo mes del año, aunque mantiene beneficios escalonados y adicionales según el nivel de estudio y la regularidad académica de los estudiantes.

Becas Progresar Administración Nacional de la Seguridad Social
El monto base de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 en octubre.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

El programa está destinado a jóvenes argentinos, naturalizados o con residencia legal mínima de dos años en el país. Los requisitos varían según el nivel educativo:

  • Nivel obligatorio: de 16 a 24 años, ingresos familiares inferiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, esquema de vacunación completo y condición de alumno regular.

  • Nivel superior: ingresantes de 17 a 24 años, estudiantes avanzados hasta los 30 años y sin límite para carreras de enfermería. Se exige no adeudar materias al momento de la inscripción y cursar en instituciones oficiales.

  • Progresar Trabajo: destinado a personas de 18 a 24 años, con extensión hasta los 40 para quienes no tengan empleo formal registrado.

Montos de las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025

El monto base se mantiene en $35.000, del cual los beneficiarios reciben inicialmente el 80% (es decir, $28.000), mientras que el 20% restante se libera una vez acreditada la regularidad académica.

  • Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000.

  • Nivel superior: $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo.

Becas progresar ANSES
Los adicionales varían según la fecha de inscripción y el cumplimiento de requisitos académicos.

Además, los estudiantes que cumplieron con los requisitos en 2024 recibirán el 20% retenido. Quienes se inscribieron en marzo de 2025 accederán a un adicional de $66.000, mientras que los inscriptos en septiembre recibirán $42.000 extra.

