Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los requisitos y montos de la prestación que se pagará durante este mes.

El programa está dirigido a jóvenes argentinos o con residencia legal de al menos dos años.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que las Becas Progresar continúan vigentes en octubre de 2025 , con el objetivo de garantizar la continuidad educativa de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

A diferencia de otras prestaciones, este programa no tendrá aumento en el décimo mes del año , aunque mantiene beneficios escalonados y adicionales según el nivel de estudio y la regularidad académica de los estudiantes.

El monto base de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 en octubre.

El programa está destinado a jóvenes argentinos , naturalizados o con residencia legal mínima de dos años en el país. Los requisitos varían según el nivel educativo :

Progresar Trabajo: destinado a personas de 18 a 24 años, con extensión hasta los 40 para quienes no tengan empleo formal registrado.

Nivel superior: ingresantes de 17 a 24 años, estudiantes avanzados hasta los 30 años y sin límite para carreras de enfermería. Se exige no adeudar materias al momento de la inscripción y cursar en instituciones oficiales.

Nivel obligatorio: de 16 a 24 años, ingresos familiares inferiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, esquema de vacunación completo y condición de alumno regular.

Montos de las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025

El monto base se mantiene en $35.000, del cual los beneficiarios reciben inicialmente el 80% (es decir, $28.000), mientras que el 20% restante se libera una vez acreditada la regularidad académica.

Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000.

Nivel superior: $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo.

Becas progresar ANSES Los adicionales varían según la fecha de inscripción y el cumplimiento de requisitos académicos. ANSES

Además, los estudiantes que cumplieron con los requisitos en 2024 recibirán el 20% retenido. Quienes se inscribieron en marzo de 2025 accederán a un adicional de $66.000, mientras que los inscriptos en septiembre recibirán $42.000 extra.