Sorpresa: de qué se tratan los reintegros de ANSES para jubilados en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un nuevo esquema de beneficios y reintegros que se aplicará en octubre de 2025 para más de 7 millones de jubilados y pensionados.
La Administración Nacional de la Seguridad Social lanzó un programa con rebajas para beneficiarios en supermercados y bancos desde este mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un nuevo esquema de beneficios y reintegros que se aplicará en octubre de 2025 para más de 7 millones de jubilados y pensionados.
El plan incluye descuentos directos en supermercados de todo el país y reintegros adicionales en compras abonadas con tarjetas de bancos adheridos, con el fin de reforzar el poder de compra de los adultos mayores.
El programa Beneficios ANSES busca ampliar los ingresos de jubilados y pensionados mediante descuentos de hasta el 20% en comercios y cadenas de supermercados. Con solo pagar con la tarjeta de débito asociada al haber jubilatorio, se accede automáticamente a las promociones, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Las cadenas adheridas ofrecen rebajas en distintos rubros. Entre ellas:
El descuento se acredita al momento de la compra y no es acumulable con otras promociones vigentes.
Quienes perciban sus haberes en el Banco Nación sumarán un reintegro adicional del 5%, con un tope mensual de $20.000, al abonar con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO en supermercados adheridos. Además, el banco deposita un interés diario del 32% TNA sobre saldos de hasta $500.000.
Los beneficiarios que cobren en Banco Galicia accederán hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito, con un tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. También cuentan con rendimientos diarios mediante la cuenta remunerada FIMA, con una tasa del 33,2% TNA, sin límite de saldo.