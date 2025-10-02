Sorpresa: de qué se tratan los reintegros de ANSES para jubilados en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social lanzó un programa con rebajas para beneficiarios en supermercados y bancos desde este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un nuevo esquema de beneficios y reintegros que se aplicará en octubre de 2025 para más de 7 millones de jubilados y pensionados .

El plan incluye descuentos directos en supermercados de todo el país y reintegros adicionales en compras abonadas con tarjetas de bancos adheridos , con el fin de reforzar el poder de compra de los adultos mayores.

Banco Nación otorga un reintegro extra del 5% y una tasa del 32% TNA sobre saldos.

El programa Beneficios ANSES busca ampliar los ingresos de jubilados y pensionados mediante descuentos de hasta el 20% en comercios y cadenas de supermercados . Con solo pagar con la tarjeta de débito asociada al haber jubilatorio , se accede automáticamente a las promociones, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Disco, Jumbo y Vea con 10% en todos los productos y 20% en perfumería y limpieza sin tope.

con 10% en todos los productos y 20% en perfumería y limpieza sin tope. Coto y La Anónima , con 10% sin límite.

, con 10% sin límite. Josimar , con 15% en todas las compras.

, con 15% en todas las compras. Carrefour y Día, con 10% general, pero con topes de $35.000 y $2.000 por transacción, respectivamente.

El descuento se acredita al momento de la compra y no es acumulable con otras promociones vigentes.

Jubilados y pensionados de ANSES que cobren sus haberes en Banco Nación

Quienes perciban sus haberes en el Banco Nación sumarán un reintegro adicional del 5%, con un tope mensual de $20.000, al abonar con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO en supermercados adheridos. Además, el banco deposita un interés diario del 32% TNA sobre saldos de hasta $500.000.

Jubilados ANSES.png Banco Galicia suma descuentos de hasta 25% y cuotas sin interés para jubilados y pensionados. Freepik

Jubilados y pensionados de ANSES que cobren sus haberes en Banco Galicia

Los beneficiarios que cobren en Banco Galicia accederán hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito, con un tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. También cuentan con rendimientos diarios mediante la cuenta remunerada FIMA, con una tasa del 33,2% TNA, sin límite de saldo.