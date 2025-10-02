2 de octubre de 2025 Inicio
Sorpresa: de qué se tratan los reintegros de ANSES para jubilados en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social lanzó un programa con rebajas para beneficiarios en supermercados y bancos desde este mes.

El plan Beneficios Anses ofrece rebajas automáticas en más de 7.000 comercios adheridos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un nuevo esquema de beneficios y reintegros que se aplicará en octubre de 2025 para más de 7 millones de jubilados y pensionados.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.
Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 2 de octubre

El plan incluye descuentos directos en supermercados de todo el país y reintegros adicionales en compras abonadas con tarjetas de bancos adheridos, con el fin de reforzar el poder de compra de los adultos mayores.

Beneficios ANSES 1
Banco Nación otorga un reintegro extra del 5% y una tasa del 32% TNA sobre saldos.

Qué son los Beneficios ANSES

El programa Beneficios ANSES busca ampliar los ingresos de jubilados y pensionados mediante descuentos de hasta el 20% en comercios y cadenas de supermercados. Con solo pagar con la tarjeta de débito asociada al haber jubilatorio, se accede automáticamente a las promociones, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Descuentos para jubilados de ANSES en supermercados

Las cadenas adheridas ofrecen rebajas en distintos rubros. Entre ellas:

  • Disco, Jumbo y Vea con 10% en todos los productos y 20% en perfumería y limpieza sin tope.
  • Coto y La Anónima, con 10% sin límite.
  • Josimar, con 15% en todas las compras.
  • Carrefour y Día, con 10% general, pero con topes de $35.000 y $2.000 por transacción, respectivamente.

El descuento se acredita al momento de la compra y no es acumulable con otras promociones vigentes.

Jubilados y pensionados de ANSES que cobren sus haberes en Banco Nación

Quienes perciban sus haberes en el Banco Nación sumarán un reintegro adicional del 5%, con un tope mensual de $20.000, al abonar con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO en supermercados adheridos. Además, el banco deposita un interés diario del 32% TNA sobre saldos de hasta $500.000.

Jubilados ANSES.png
Banco Galicia suma descuentos de hasta 25% y cuotas sin interés para jubilados y pensionados.

Jubilados y pensionados de ANSES que cobren sus haberes en Banco Galicia

Los beneficiarios que cobren en Banco Galicia accederán hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito, con un tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. También cuentan con rendimientos diarios mediante la cuenta remunerada FIMA, con una tasa del 33,2% TNA, sin límite de saldo.

El plan Beneficios Anses ofrece rebajas automáticas en más de 7.000 comercios adheridos.

