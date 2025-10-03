3 de octubre de 2025 Inicio
Becas Progresar de ANSES: cómo saber si cobro en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los requisitos, montos y calendario de acreditación de la ayuda escolar.

El acceso a las Becas Progresar de ANSES depende de la edad

El acceso a las Becas Progresar de ANSES depende de la edad, nivel de estudios y situación socioeconómica.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que las Becas Progresar se encuentran activas en octubre de 2025. A diferencia de otras prestaciones, este programa no se ve alcanzado por el incremento del 1,9% aplicado a jubilaciones y pensiones, pero mantiene su esquema de pagos escalonados y beneficios adicionales para acompañar la continuidad educativa de los jóvenes.

El programa se orienta a familias con hijos en escuelas privadas con subsidio estatal y topes de ingresos definidos.
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

El programa está dirigido a jóvenes argentinos o con residencia legal mínima de dos años. Los requisitos varían según el nivel:

  • Nivel obligatorio: de 16 a 24 años, ingresos familiares menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, contar con vacunación completa y condición de alumno regular.

  • Nivel superior: ingresantes de 17 a 24 años y estudiantes avanzados hasta 30; sin límite de edad para enfermería. Se exige no adeudar materias y cursar en instituciones reconocidas.

  • Progresar Trabajo: para personas de 18 a 24 años, con extensión hasta los 40 en casos sin empleo formal.

Cómo saber si cobro las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025

La consulta puede realizarse desde Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí, en la sección “Mis Cobros”, figura si el pago de octubre está acreditado. También es posible verificar el estado en la aplicación Progresar o a través de las oficinas del organismo.

Montos de las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025

El monto base se mantiene en $35.000, aunque inicialmente se paga el 80% ($28.000) y el 20% restante se libera tras comprobar la regularidad académica.

  • Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000.

  • Nivel superior: $28.000 en el primer año y $35.000 a partir del segundo.

Además, quienes cumplieron con las exigencias académicas en 2024 acceden al 20% retenido. Los inscriptos en marzo de 2025 reciben un adicional de $66.000, y los registrados en septiembre obtienen $42.000 extra.

