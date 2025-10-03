Becas Progresar de ANSES: cómo saber si cobro en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los requisitos, montos y calendario de acreditación de la ayuda escolar.

El acceso a las Becas Progresar de ANSES depende de la edad, nivel de estudios y situación socioeconómica.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que las Becas Progresar se encuentran activas en octubre de 2025 . A diferencia de otras prestaciones, este programa no se ve alcanzado por el incremento del 1,9% aplicado a jubilaciones y pensiones, pero mantiene su esquema de pagos escalonados y beneficios adicionales para acompañar la continuidad educativa de los jóvenes.

Cómo saber si puedo acceder a los vouchers educativos de ANSES

La verificación del cobro puede hacerse desde Mi Anses o la app oficial del programa.

El programa está dirigido a jóvenes argentinos o con residencia legal mínima de dos años . Los requisitos varían según el nivel:

Progresar Trabajo: para personas de 18 a 24 años, con extensión hasta los 40 en casos sin empleo formal.

Nivel superior: ingresantes de 17 a 24 años y estudiantes avanzados hasta 30; sin límite de edad para enfermería. Se exige no adeudar materias y cursar en instituciones reconocidas.

Nivel obligatorio: de 16 a 24 años, ingresos familiares menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, contar con vacunación completa y condición de alumno regular.

La consulta puede realizarse desde Mi Anses , ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social . Allí, en la sección “Mis Cobros” , figura si el pago de octubre está acreditado. También es posible verificar el estado en la aplicación Progresar o a través de las oficinas del organismo.

Montos de las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025

El monto base se mantiene en $35.000, aunque inicialmente se paga el 80% ($28.000) y el 20% restante se libera tras comprobar la regularidad académica.

Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000.

Nivel superior: $28.000 en el primer año y $35.000 a partir del segundo.

Becas Progresar ANSES Los adicionales alcanzan hasta $66.000 según la fecha de inscripción. Freepik

Además, quienes cumplieron con las exigencias académicas en 2024 acceden al 20% retenido. Los inscriptos en marzo de 2025 reciben un adicional de $66.000, y los registrados en septiembre obtienen $42.000 extra.