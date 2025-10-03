Becas Progresar de ANSES: cómo saber si cobro en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que las Becas Progresar se encuentran activas en octubre de 2025. A diferencia de otras prestaciones, este programa no se ve alcanzado por el incremento del 1,9% aplicado a jubilaciones y pensiones, pero mantiene su esquema de pagos escalonados y beneficios adicionales para acompañar la continuidad educativa de los jóvenes.
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES
El programa está dirigido a jóvenes argentinos o con residencia legal mínima de dos años. Los requisitos varían según el nivel:
Cómo saber si cobro las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025
La consulta puede realizarse desde Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí, en la sección “Mis Cobros”, figura si el pago de octubre está acreditado. También es posible verificar el estado en la aplicación Progresar o a través de las oficinas del organismo.
Montos de las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025
El monto base se mantiene en $35.000, aunque inicialmente se paga el 80% ($28.000) y el 20% restante se libera tras comprobar la regularidad académica.
Becas Progresar ANSES
Los adicionales alcanzan hasta $66.000 según la fecha de inscripción.
Freepik
Además, quienes cumplieron con las exigencias académicas en 2024 acceden al 20% retenido. Los inscriptos en marzo de 2025 reciben un adicional de $66.000, y los registrados en septiembre obtienen $42.000 extra.