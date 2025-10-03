Qué significan los principales temas del nuevo álbum de Taylor Swift

La artista estadounidense lanzó "The life of a showgirl", su duodécimo álbum de estudio, en el que habla sobre un nuevo capítulo de su vida. Los fanáticos ya comenzaron a elucubrar teorías sobre las letras de sus canciones.

La artista invitó a sus seguidores a una velada "deslumbrante" en el lanzamiento oficial del disco.

Taylor Swift lanzó al mundo "The life of a showgirl", su nuevo álbum de estudio que ya cuenta con millones de reproducciones en las distintas plataformas. Compuesto por doce canciones, los fanáticos comenzaron a elaborar teorías sobre las letras y sus significados.

Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines

Este nuevo álbum fue producido por la artista estadounidense junto a sus colaboradores clásicos Max Martin y Shellback, con quienes hizo éxitos en 1989, Red y Reputation.

A diferencia del álbum anterior (The Tortured Poets Department), este tiene una estructura más concisa: 12 canciones exactas, sin pistas extra ni sorpresas tras el lanzamiento, aunque los swifties ya comenzaron a comentar en redes sociales sobre los significados y a quién iban dirigidas.

Este nuevo producto, según trascendió, está enfocado en contar sobre este nuevo capítulo en la vida de Taylor Swift, marcada por su relación amorosa con Travis Kelce.

The fate of Ophelia, primer tema del álbum, por ejemplo, hace referencia a una foto posteada en el 4 de julio de 2023, junto a Selena Gómez y a otras amigas. “Swore my loyalty to me, myself and I / Right before you lit my sky up" (Juré mi lealtad a mí misma, antes de que iluminaras mi cielo) canta en una de sus partes. Allí también adopta frases de su novio, como "Keep it 100", algo que suele decir usualmente.

Opalite, otro de los temas destacados, hace referencia a la piedra de nacimiento de Travis Kelce, que es la opalina. El jugador de béisbol parece ser el tema central del disco: “When you found me I said I was busy / That was a lie”, (Cuando me encontraste te dije que estaba ocupada, era mentira) canta en Eldest Daugher, tema que hace referencia a cuando ella estaba en pleno The Eras Tour y él buscaba conquistarla.

Taylor Swift The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre. Redes Sociales

“When I said I don’t believe in marriage that was a lie / Every eldest daughter was the first lamb to the slaughter”, (cuando dije que no creía en el matrimonio era mentira, cada hija mayor era el primer cordero en ir al matadero) dice una de las frases de la canción. Incluso en Wi$h Li$t, habla de que cambiaría todos sus bienes y su riqueza por una vida simple con su futuro marido.

Otros temas que estuvieron dentro de las tendencias de las últimas horas fueron Elizabeth Taylor, Actually Romantic, Father Figure, Cancelled y Ruin the friendship.

Todos los temas de nuevo disco "The Life of a Showgirl"

El duodécimo álbum de estudio incluye 12 temas producidos por Max Martin y Shellback, con una colaboración de Sabrina Carpenter en la canción principal.