Becas Progresar de ANSES: ¿hay aumento en octubre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio toda la información necesaria para los beneficiarios.

Anses explicó si en octubre las Becas Progresar tendrán aumento o no.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acredita todos los meses las Becas Progresar , un programa que incentiva la continuidad educativa de todos los niveles académicos . Los haberes del organismo tendrán un aumento del 1,9% , aunque no se aplicará sobre esta ayuda dirigida a estudiantes.

Esta decisión fue formalizada a través de la Resolución 146/2024 publicada en el Boletín Oficial.

Estas Becas las pueden cobrar jóvenes argentinos o naturalizados, así como a extranjeros con residencia legal de al menos 2 años en el país, y los requisitos varían según cada beca:

Aunque el organismo aplicó un aumento del 1,9% en la mayoría de sus prestaciones para este mes, este ajuste no afectará a los beneficiarios del programa educativo, por lo que los montos seguirán siendo igual a los del mes pasado.

El monto base se mantiene en $35.000, pero los estudiantes reciben inicialmente solo el 80% del total, es decir, $28.000.

Los estudiantes que cumplieron con todos los requisitos académicos durante 2024 recibirán el 20% retenido. Quienes se inscribieron en marzo obtendrán un monto adicional completo de $66.000, mientras que los que se registraron en septiembre recibirán $42.000 adicionales.