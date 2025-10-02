2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Becas Progresar de ANSES: ¿hay aumento en octubre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio toda la información necesaria para los beneficiarios.

Por
Anses explicó si en octubre las Becas Progresar tendrán aumento o no.

Anses explicó si en octubre las Becas Progresar tendrán aumento o no.


ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acredita todos los meses las Becas Progresar, un programa que incentiva la continuidad educativa de todos los niveles académicos. Los haberes del organismo tendrán un aumento del 1,9%, aunque no se aplicará sobre esta ayuda dirigida a estudiantes.

Anses confirmó los montos de las Becas Progresar para octubre.
Te puede interesar:

Becas Progresar de ANSES: montos confirmados de octubre 2025

Becas Progresar ANSES
Esta decisión fue formalizada a través de la Resolución 146/2024 publicada en el Boletín Oficial.

Esta decisión fue formalizada a través de la Resolución 146/2024 publicada en el Boletín Oficial.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

Estas Becas las pueden cobrar jóvenes argentinos o naturalizados, así como a extranjeros con residencia legal de al menos 2 años en el país, y los requisitos varían según cada beca:

  • Nivel obligatorio: dirigido a chicos y chicas de entre 16 y 24 años. La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, deben ser alumnos regulares, contar con el esquema de vacunación completo y participar en actividades complementarias del programa.
  • Nivel superior: los estudiantes ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que los avanzados pueden llegar hasta los 30 años. Los estudiantes de enfermería no tienen límite de edad. Los beneficiarios deben ser egresados del nivel medio, no adeudar materias al momento de la inscripción y cursar en instituciones educativas reconocidas.
  • Progresar Trabajo: los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país. La edad oscila entre 18 y 24 años, aunque se extiende hasta los 40 años para personas sin trabajo formal registrado.

¿Aumentan las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025?

Aunque el organismo aplicó un aumento del 1,9% en la mayoría de sus prestaciones para este mes, este ajuste no afectará a los beneficiarios del programa educativo, por lo que los montos seguirán siendo igual a los del mes pasado.

El monto base se mantiene en $35.000, pero los estudiantes reciben inicialmente solo el 80% del total, es decir, $28.000.

Los estudiantes que cumplieron con todos los requisitos académicos durante 2024 recibirán el 20% retenido. Quienes se inscribieron en marzo obtendrán un monto adicional completo de $66.000, mientras que los que se registraron en septiembre recibirán $42.000 adicionales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses dio detalles sobre el monto de las Becas Progresar en octubre.

La información mega importante que dio a conocer ANSES sobre las Becas Progresar en octubre 2025

El plan Beneficios Anses ofrece rebajas automáticas en más de 7.000 comercios adheridos.

Sorpresa: de qué se tratan los reintegros de ANSES para jubilados en octubre 2025

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 2 de octubre

Anses explicó quiénes cobran el bono en octubre.

Atención, jubilados de ANSES: cuál de todos los bonos me corresponde en octubre 2025

Anses dio tres buenas para los beneficiarios de la AUH.

Las 3 novedades de última hora que recibieron los titulares de la AUH de ANSES en octubre 2025

Anses indicó de qué forma los titulares de la AUH pueden saber si les corresponde cobrar algún extra en octubre.

AUH de ANSES: cómo saber si me corresponde alguno de los 3 extras de octubre 2025

Rating Cero

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

En Netflix se agregaron nuevos títulos eróticos que son tendencia.
play

Esta serie erótica está sorprendiendo a todos en Netflix y alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Esta película de Netflix de dos horas y 30 minutos explora la transformación de un exagente de la CIA. 
play

Netflix recuperó una película que se estrenó hace 21 años: ahora es un éxito

El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

El look vintage de Wanda Nara con el que sorprendió a todo el país

El nuevo look de Karol G en París generó comentarios por su parecido con Shakira.

La impresionante transformación de Karol G: aseguran que su look es similar al de Shakira

La pareja había confirmado el embarazo en sus redes.

Se acabó el misterio: Oriana Sabatini sorprendió al anunciar el sexo del bebé que tendrá con Paulo Dybala

últimas noticias

La decisión de Trump enfrenta críticas de las propias filas republicanas.

La inesperada crisis que atraviesa Trump: republicanos, demócratas y agricultores se oponen al swap con Argentina

Hace 18 minutos
Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

Hace 29 minutos
Cómo llegar a este hermoso pueblo de la provincia.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que es un cuento de cultura y fe

Hace 29 minutos
Candidatos y alianzas que definirán la representación de Jujuy en las elecciones 2025.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Jujuy

Hace 42 minutos
La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025, en el grado 28 del signo, llega con una fuerza muy especial porque está regida por Venus.

Luna Nueva en Libra del 21 de octubre: ¿cómo impacta en todos los signos?

Hace 42 minutos