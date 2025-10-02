Becas Progresar de ANSES: ¿hay aumento en octubre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acredita todos los meses las Becas Progresar, un programa que incentiva la continuidad educativa de todos los niveles académicos. Los haberes del organismo tendrán un aumento del 1,9%, aunque no se aplicará sobre esta ayuda dirigida a estudiantes.
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES
Estas Becas las pueden cobrar jóvenes argentinos o naturalizados, así como a extranjeros con residencia legal de al menos 2 años en el país, y los requisitos varían según cada beca:
¿Aumentan las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025?
Aunque el organismo aplicó un aumento del 1,9% en la mayoría de sus prestaciones para este mes, este ajuste no afectará a los beneficiarios del programa educativo, por lo que los montos seguirán siendo igual a los del mes pasado.
El monto base se mantiene en $35.000, pero los estudiantes reciben inicialmente solo el 80% del total, es decir, $28.000.
Los estudiantes que cumplieron con todos los requisitos académicos durante 2024 recibirán el 20% retenido. Quienes se inscribieron en marzo obtendrán un monto adicional completo de $66.000, mientras que los que se registraron en septiembre recibirán $42.000 adicionales.