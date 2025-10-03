La incómoda pregunta que le hizo Guido Kaczka a Susana Giménez sobre un albergue transitorio El conductor reveló que había creído un mito urbano, que vinculaba a la diva de la televisión en la década de los '80. Por eso quiso sacarse la duda: “Tenía que sacarse la duda”.







La incómoda pregunta que le hizo Guido Kaczka a Susana Giménez

El conductor de Buenas noches familia, Guido Kaczka, reveló un rumor que corría en su familia cuando era adolescente que vinculaba a Susana Giménez, pero se pudo sacar la duda muchos años después, cuando se acercó y le preguntó. “Me dijo que nada que ver”, reveló.

Todo surgió por la respuesta de un participante cuando Kaczka les preguntó de dónde iban a participar al programa de eltrece y la respuesta fue “del Oeste”. Ante esto, recordó una anécdota vieja con la diva de los teléfonos y contó algo que le surgió.

"Yo cuando iba en el Peugeot 504 blanco con ojos de gato de mi papá, él le decía a mi mamá '¿sabés que todos estos telos son de Susana Giménez'; y después veía otro y decía que era de Moria Casán", contó en pleno programa.

Y agregó: "Un día le pregunté a Susana para sacarme la duda y dijo que no, que nada que ver. Nosotros estábamos convencidos en el auto que los hoteles eran de Susana. Cuando yo era chico, yo iba en el asiento de atrás y escuchaba que decía mi papá 'uh, mirá, ese telo es de Susana Giménez y me dejó con esa idea y cuando tuve la oportunidad se lo pregunté directamente".