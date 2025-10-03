IR A
La incómoda pregunta que le hizo Guido Kaczka a Susana Giménez sobre un albergue transitorio

El conductor reveló que había creído un mito urbano, que vinculaba a la diva de la televisión en la década de los '80. Por eso quiso sacarse la duda: “Tenía que sacarse la duda”.

El conductor de Buenas noches familia, Guido Kaczka, reveló un rumor que corría en su familia cuando era adolescente que vinculaba a Susana Giménez, pero se pudo sacar la duda muchos años después, cuando se acercó y le preguntó. “Me dijo que nada que ver”, reveló.

Todo surgió por la respuesta de un participante cuando Kaczka les preguntó de dónde iban a participar al programa de eltrece y la respuesta fue “del Oeste”. Ante esto, recordó una anécdota vieja con la diva de los teléfonos y contó algo que le surgió.

"Yo cuando iba en el Peugeot 504 blanco con ojos de gato de mi papá, él le decía a mi mamá '¿sabés que todos estos telos son de Susana Giménez'; y después veía otro y decía que era de Moria Casán", contó en pleno programa.

Susana Giménez

Y agregó: "Un día le pregunté a Susana para sacarme la duda y dijo que no, que nada que ver. Nosotros estábamos convencidos en el auto que los hoteles eran de Susana. Cuando yo era chico, yo iba en el asiento de atrás y escuchaba que decía mi papá 'uh, mirá, ese telo es de Susana Giménez y me dejó con esa idea y cuando tuve la oportunidad se lo pregunté directamente".

Ese comentario despertó las risas de todos los presentes por haberla vinculado con eso. Después contó que los albergues se llamaban Sugar, el mismo nombre de la exitosa comedia musical que protagonizó Susana.

