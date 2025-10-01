1 de octubre de 2025 Inicio
Buenas noticias: 3 grupos de ANSES ya saben cuándo van a cobrar hasta fin de año

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó las fechas de cobro de jubilados y pensionados para octubre, noviembre y diciembre, con haberes, aumentos y aguinaldo incluidos.

El calendario de octubre se extiende del 8 al 29

El calendario de octubre se extiende del 8 al 29, según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el cronograma completo de pagos hasta fin de 2025 para jubilados y beneficiarios de Pensiones no Contributivas (PNC).

El esquema contempla haberes mensuales, actualizaciones por movilidad y, en diciembre, el medio aguinaldo, que representa un ingreso extra clave en el cierre del año. Las acreditaciones se realizan en forma escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En noviembre los pagos se realizarán del 10 al 28, con cronograma escalonado.

En noviembre los pagos se realizarán del 10 al 28, con cronograma escalonado.

ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

Jubilados que reciben la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: 10 de octubre

  • DNI terminados en 3: 14 de octubre

  • DNI terminados en 4: 15 de octubre

  • DNI terminados en 5: 16 de octubre

  • DNI terminados en 6: 17 de octubre

  • DNI terminados en 7: 18 de octubre

  • DNI terminados en 8: 21 de octubre

  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de octubre

ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Jubilados que reciben la mínima

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre

  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre

  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre

  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

Jubilados que reciben la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre

  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

En diciembre se abonará el medio aguinaldo junto con los haberes, entre el 9 y el 23 del mes.

En diciembre se abonará el medio aguinaldo junto con los haberes, entre el 9 y el 23 del mes.

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

