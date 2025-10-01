Buenas noticias: 3 grupos de ANSES ya saben cuándo van a cobrar hasta fin de año La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó las fechas de cobro de jubilados y pensionados para octubre, noviembre y diciembre, con haberes, aumentos y aguinaldo incluidos. Por







El calendario de octubre se extiende del 8 al 29, según el tipo de prestación y la terminación del DNI. Pexels

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el cronograma completo de pagos hasta fin de 2025 para jubilados y beneficiarios de Pensiones no Contributivas (PNC).

El esquema contempla haberes mensuales, actualizaciones por movilidad y, en diciembre, el medio aguinaldo, que representa un ingreso extra clave en el cierre del año. Las acreditaciones se realizan en forma escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Anses - Jubilación En noviembre los pagos se realizarán del 10 al 28, con cronograma escalonado. Freepik

ANSES: cuándo cobro en octubre 2025 Jubilados que reciben la mínima DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 10 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 18 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilados que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 24 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 25 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Pensiones no Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de octubre ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025 Jubilados que reciben la mínima DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre Jubilados que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Pensiones no Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025 Jubilados que reciben la mínima DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre Jubilados que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Anses - Jubilación En diciembre se abonará el medio aguinaldo junto con los haberes, entre el 9 y el 23 del mes. Pexels Pensiones no Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre