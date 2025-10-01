Buenas noticias: 3 grupos de ANSES ya saben cuándo van a cobrar hasta fin de año

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el cronograma completo de pagos hasta fin de 2025 para jubilados y beneficiarios de Pensiones no Contributivas (PNC).
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó las fechas de cobro de jubilados y pensionados para octubre, noviembre y diciembre, con haberes, aumentos y aguinaldo incluidos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el cronograma completo de pagos hasta fin de 2025 para jubilados y beneficiarios de Pensiones no Contributivas (PNC).
El esquema contempla haberes mensuales, actualizaciones por movilidad y, en diciembre, el medio aguinaldo, que representa un ingreso extra clave en el cierre del año. Las acreditaciones se realizan en forma escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1: 9 de octubre
DNI terminados en 2: 10 de octubre
DNI terminados en 3: 14 de octubre
DNI terminados en 4: 15 de octubre
DNI terminados en 5: 16 de octubre
DNI terminados en 6: 17 de octubre
DNI terminados en 7: 18 de octubre
DNI terminados en 8: 21 de octubre
DNI terminados en 9: 22 de octubre
DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
DNI terminados en 2 y 3: 24 de octubre
DNI terminados en 4 y 5: 25 de octubre
DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre
DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre
DNI terminados en 4 y 5: 10 de octubre
DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de octubre
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre