Becas Progresar de ANSES: todo lo que tenés que saber sobre la inscripción La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló las condiciones de acceso, fechas y montos de las mismas en el décimo mes del año. Por







El calendario de inscripción abre en marzo y septiembre, con acreditaciones que dependen de la fecha de alta. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene vigente el programa Becas Progresar, destinado a garantizar la continuidad educativa de jóvenes en situación de vulnerabilidad. En octubre de 2025 los montos se sostienen sin modificaciones y el valor base se mantiene en $35.000, pese a que otras prestaciones del organismo se actualizaron un 1,9%. El beneficio contempla pagos escalonados, sumas adicionales y requisitos específicos de inscripción.

Becas Progresar ANSES Los requisitos varían según nivel educativo y situación laboral de los aspirantes. Freepik

Fechas de inscripción de las Becas Progresar de ANSES La inscripción a las Becas Progresar se habilita en dos períodos anuales, en marzo y en septiembre. De esta manera, quienes se registraron en septiembre de 2025 recibirán su primera acreditación este mes, mientras que los inscriptos en marzo ya accedieron al pago de los montos adicionales previstos.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES El programa está orientado a jóvenes argentinos o con residencia legal mínima de dos años en el país. Los requisitos se dividen según cada línea de beca.

Requisitos generales Tener entre 16 y 24 años para nivel obligatorio.

No superar ingresos familiares equivalentes a tres salarios mínimos.

Ser alumno regular, contar con vacunación completa y participar en actividades complementarias.