Becas Progresar de ANSES: todo lo que tenés que saber sobre la inscripción

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene vigente el programa Becas Progresar, destinado a garantizar la continuidad educativa de jóvenes en situación de vulnerabilidad. En octubre de 2025 los montos se sostienen sin modificaciones y el valor base se mantiene en $35.000, pese a que otras prestaciones del organismo se actualizaron un 1,9%. El beneficio contempla pagos escalonados, sumas adicionales y requisitos específicos de inscripción.
Fechas de inscripción de las Becas Progresar de ANSES
La inscripción a las Becas Progresar se habilita en dos períodos anuales, en marzo y en septiembre. De esta manera, quienes se registraron en septiembre de 2025 recibirán su primera acreditación este mes, mientras que los inscriptos en marzo ya accedieron al pago de los montos adicionales previstos.
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES
El programa está orientado a jóvenes argentinos o con residencia legal mínima de dos años en el país. Los requisitos se dividen según cada línea de beca.