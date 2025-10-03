3 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Becas Progresar de ANSES: todo lo que tenés que saber sobre la inscripción

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló las condiciones de acceso, fechas y montos de las mismas en el décimo mes del año.

Por
El calendario de inscripción abre en marzo y septiembre

El calendario de inscripción abre en marzo y septiembre, con acreditaciones que dependen de la fecha de alta.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene vigente el programa Becas Progresar, destinado a garantizar la continuidad educativa de jóvenes en situación de vulnerabilidad. En octubre de 2025 los montos se sostienen sin modificaciones y el valor base se mantiene en $35.000, pese a que otras prestaciones del organismo se actualizaron un 1,9%. El beneficio contempla pagos escalonados, sumas adicionales y requisitos específicos de inscripción.

El programa se orienta a familias con hijos en escuelas privadas con subsidio estatal y topes de ingresos definidos.
Te puede interesar:

Cómo saber si puedo acceder a los vouchers educativos de ANSES

Becas Progresar ANSES
Los requisitos varían según nivel educativo y situación laboral de los aspirantes.

Los requisitos varían según nivel educativo y situación laboral de los aspirantes.

Fechas de inscripción de las Becas Progresar de ANSES

La inscripción a las Becas Progresar se habilita en dos períodos anuales, en marzo y en septiembre. De esta manera, quienes se registraron en septiembre de 2025 recibirán su primera acreditación este mes, mientras que los inscriptos en marzo ya accedieron al pago de los montos adicionales previstos.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

El programa está orientado a jóvenes argentinos o con residencia legal mínima de dos años en el país. Los requisitos se dividen según cada línea de beca.

Requisitos generales

  • Tener entre 16 y 24 años para nivel obligatorio.

  • No superar ingresos familiares equivalentes a tres salarios mínimos.

  • Ser alumno regular, contar con vacunación completa y participar en actividades complementarias.

Becas Progresar ANSES
Los montos incluyen pagos retenidos y sumas extra que dependen del momento de inscripción.

Los montos incluyen pagos retenidos y sumas extra que dependen del momento de inscripción.

Requisitos de Progresar Trabajo

  • Destinado a personas de 18 a 24 años, con extensión hasta los 40 años para quienes no poseen empleo formal.

  • Exige ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal mínima de dos años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El acceso a las Becas Progresar de ANSES depende de la edad, nivel de estudios y situación socioeconómica.

Becas Progresar de ANSES: cómo saber si cobro en octubre 2025

El programa está dirigido a jóvenes argentinos o con residencia legal de al menos dos años.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 3 de octubre

Anses confirmó los montos de las Becas Progresar para octubre.

Becas Progresar de ANSES: montos confirmados de octubre 2025

Anses dio detalles sobre el monto de las Becas Progresar en octubre.

La información mega importante que dio a conocer ANSES sobre las Becas Progresar en octubre 2025

Anses explicó si en octubre las Becas Progresar tendrán aumento o no.

Becas Progresar de ANSES: ¿hay aumento en octubre 2025?

Rating Cero

Esta película de Netflix es protagonizada por Samuel L. Jackson.
play

Es de los 2000, está en Netflix y se basa en un hecho real: es un éxito

La artista invitó a sus seguidores a una velada deslumbrante en el lanzamiento oficial del disco.

Qué significan los principales temas del nuevo álbum de Taylor Swift

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio. 

Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines

Con 58 años, Pamela Anderson demuestra que reinventarse es posible a cualquier edad.

La impresionante transformación de Pamela Anderson: un cambio de look con el que luce irreconocible

La actriz se sinceró sobre su relación con la IA.

Gimena Accardi estalló ante sus compañeros de streaming: "Es manipuladora"

Nicki Nicole vuelve a Rosario para dar un emotivo show.

Nicki Nicole vuelve a Rosario: anunció un show sinfónico por los 300 años de la ciudad

últimas noticias

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Hace 42 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: Matías Ozorio declarará en la DDI de La Matanza

Hace 54 minutos
Jarach nació el 5 de marzo de 1928 en el norte de Italia. 

Murió Vera Jarach, símbolo de Madres de Plaza de Mayo y de la lucha por los derechos humanos

Hace 1 hora
El dólar oficial cierra la semana arriba de los $1.400. 

El dólar cierra una semana caliente arriba de los $1.450

Hace 1 hora
La protesta en territorio italiano.

Italia: el principal sindicato convocó a una huelga general contra el genocidio en Gaza

Hace 1 hora