Becas Progresar de ANSES: montos confirmados de octubre 2025

Anses confirmó los montos de las Becas Progresar para octubre.

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de octubre. En ese sentido, confirmó cuáles serán los montos de las Becas Progresar para este mes. Aunque el organismo aplicó un aumento del 1,9% en la mayoría de sus prestaciones, este ajuste no afectará a los beneficiarios de este programa que busca incentivar la continuidad educativa entre jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Becas Progresar ANSES Los beneficiarios de los diversos programas de Becas Progresar 2024 recibirán los depósitos correspondientes al mes en curso. Freepik

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES El programa de las Becas Progresar está dirigido a jóvenes argentinos o naturalizados, así como a extranjeros con residencia legal de al menos 2 años en el país. Los requisitos varían según la línea de esta asistencia:

Nivel obligatorio: los aspirantes deben tener entre 16 y 24 años. La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, deben ser alumnos regulares, contar con el esquema de vacunación completo y participar en actividades complementarias del programa.

Nivel superior: los estudiantes ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que los avanzados pueden llegar hasta los 30 años. Los estudiantes de enfermería no tienen límite de edad. Los beneficiarios deben ser egresados del nivel medio, no adeudar materias al momento de la inscripción y cursar en instituciones educativas reconocidas.

Progresar Trabajo: los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país. La edad oscila entre 18 y 24 años, aunque se extiende hasta los 40 años para personas sin trabajo formal registrado.

Montos de las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025 El monto base se mantiene en $35.000, pero los estudiantes reciben inicialmente solo el 80% del total. Para octubre, el Progresar Obligatorio y Trabajo será de $28.000, mientras que el nivel Superior seguirá siendo de $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.