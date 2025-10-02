Becas Progresar de ANSES: montos confirmados de octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de octubre. En ese sentido, confirmó cuáles serán los montos de las Becas Progresar para este mes. Aunque el organismo aplicó un aumento del 1,9% en la mayoría de sus prestaciones, este ajuste no afectará a los beneficiarios de este programa que busca incentivar la continuidad educativa entre jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES
El programa de las Becas Progresar está dirigido a jóvenes argentinos o naturalizados, así como a extranjeros con residencia legal de al menos 2 años en el país. Los requisitos varían según la línea de esta asistencia:
Montos de las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025
El monto base se mantiene en $35.000, pero los estudiantes reciben inicialmente solo el 80% del total. Para octubre, el Progresar Obligatorio y Trabajo será de $28.000, mientras que el nivel Superior seguirá siendo de $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.
Los estudiantes que cumplieron con todos los requisitos académicos durante el año pasado recibirán el pago del 20% del monto mensual retenido. Quienes se inscribieron en marzo obtendrán un monto adicional completo de $66.000, mientras que los que se registraron en septiembre recibirán $42.000 adicionales.