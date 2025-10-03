La Argentina sumó 12 apoyos internacionales en el juicio por YPF Se trata de países y organizaciones que se presentaron formalmente. en el marco de la apelación a la orden de entrega del 51% de las acciones de la petrolera. Por







El 29 de octubre tendrá lugar la audiencia de apelación por la sentencia de fondo

La Argentina recibió nuevos apoyos internacionales en el juicio YPF en el marco de la apelación a la orden de entrega del 51% de las acciones de la petrolera. En total fueron 12 entidades, entre países y organizaciones, quienes se presentaron formalmente. La Procuración del Tesoro definió como un "apoyo histórico" en la defensa de la posición del país, contraria a esta orden. otras áreas

En ese contexto, el gobierno de los Estados Unidos ha reiterado por tercera ocasión en un año su apoyo a la República Argentina a través de la presentación de un amicus curiae advirtiendo en sus argumentos que la postura de que no existe inmunidad de ejecución para los activos soberanos extraterritoriales es incompatible con el derecho estadounidense y el derecho internacional consuetudinario.

Este apoyo se suma a las presentaciones anteriores que el Departamento de Justicia realizó en noviembre de 2024 bajo la administración Biden y en julio de 2025 bajo la presidencia de Donald Trump, apoyando la defensa argentina.

En el caso de Israel cabe destacar que es la primera vez que ese gobierno se presenta como amicus curiae en una causa de esta naturaleza. En respaldo de la posición argentina, afirmó que la orden en cuestión resulta contraria a principios de inmunidad estatal del derecho consuetudinario internacional y podría dar lugar un régimen de inmunidad global totalmente impredecible.

El listado completo de presentaciones en apoyo de la República Argentina en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, a la espera de la audiencia de apelación del turnover que será fijada después del 12 de diciembre, incluye a: Estados Unidos, Israel, Italia, Francia (quien envió una carta de apoyo diplomático), Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania, Rumania, Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Bank Policy Institute y American Bankers Association.