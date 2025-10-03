IR A
La impresionante transformación de Pamela Anderson: un cambio de look con el que luce irreconocible

La actriz impactó con un giro capilar audaz que llamó la atención del mundo de la farándula.

Con 58 años

Con 58 años, Pamela Anderson demuestra que reinventarse es posible a cualquier edad.

Pamela Anderson sorprendió al mundo del espectáculo con una transformación en su pelo que rompió con décadas de tradición estética. La actriz dejó atrás el rubio que la acompañó desde sus inicios y apostó por un cambio radical que la hace lucir rejuvenecida y con una imagen completamente renovada.

Su pelo siempre fue parte de su identidad pública, especialmente desde que se convirtió en ícono en “Baywatch“. Esa cabellera rubia marcó un estilo imitado por miles de mujeres, consolidándose como una referencia de belleza en los años 90 y 2000. Pese a eso, su nueva etapa personal y profesional la impulsó a desprenderse de ese sello para dar paso a una versión más libre y natural.

Primero se inclinó por tonalidades rubias más suaves y cortes modernos como el bob, que realzaban su rostro. Pero en esta ocasión fue más allá y optó por un tono cobrizo, un corte shaggy en capas y un flequillo largo con movimiento, diseñado por el estilista John Nollet en París. La elección no solo acompaña las tendencias del otoño/invierno 2025, sino que también aporta frescura y vitalidad a su imagen.

El resultado es un look versátil que mezcla audacia y elegancia, y que promete inspirar a quienes buscan un cambio de estilo moderno. Con 58 años, Pamela Anderson demuestra que reinventarse es posible a cualquier edad y que los cánones estéticos pueden transformarse manteniendo su esencia.

Pamela Anderson

Cinthia Fernández, otra mujer que protagonizó una impresionante transformación

Otra figura que decidió animarse a un cambio de look fue Cinthia Fernández, quien compartió en redes sociales imágenes de su visita a la peluquería junto a sus mellizas, Charis y Bella. La influencer eligió reflejos luminosos para aportar brillo y frescura a su pelo, mientras que sus hijas prefirieron mechones en tonos fucsia y rosa, generando un estilo juvenil y llamativo.

Cinthia Fernández

La publicación despertó una ola de comentarios, ya que mientras algunos celebraron la complicidad familiar y el resultado estético, otros cuestionaron la decisión de teñir el pelo de niñas de casi doce años. Fiel a su estilo, la mediática invitó a sus seguidores a participar del debate y dejó abierta la discusión en sus redes.

