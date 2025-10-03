Cómo saber si puedo acceder a los vouchers educativos de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los requisitos, topes de ingreso y modalidad de consulta para los mismos este mes.

El programa se orienta a familias con hijos en escuelas privadas con subsidio estatal y topes de ingresos definidos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó la posibilidad de consultar si las familias pueden acceder a los vouchers educativos correspondientes a octubre de 2025 . Este beneficio está dirigido a hogares con hijos en nivel inicial, primario y secundario que concurren a escuelas privadas con aporte estatal .

Becas Progresar de ANSES: todo lo que tenés que saber sobre la inscripción

El programa busca acompañar el pago de cuotas escolares en un contexto de suba de precios y establece condiciones vinculadas a ingresos, documentación y regularidad escolar.

La selección puede consultarse en Mi Anses o Mi Argentina con CUIL y clave de acceso.

Podrán acceder los padres, madres o tutores de estudiantes de hasta 18 años que cursen en instituciones privadas con al menos un 75% de subsidio estatal . Entre las condiciones se destacan:

Presentar la encuesta obligatoria al momento de la inscripción.

Tener ingresos familiares menores a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles , lo que en octubre equivale a $2.255.400 .

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal .

Además, los datos del grupo familiar deben estar actualizados en las bases de Anses para evitar demoras o rechazos. Es fundamental no tener cuotas escolares impagas: con dos cuotas adeudadas se suspende el pago y con tres se cancela definitivamente. También se requiere mantener la condición de alumno regular.

Cómo saber si fui seleccionado para el voucher educativo de ANSES

El trámite se realiza en la web oficial, utilizando el CUIL de uno de los adultos responsables y usuario en Mi Argentina. Existen dos vías para conocer si el beneficio fue aprobado:

Ingresar a Mi Anses , dentro del apartado “Mis Cobros”, para verificar el estado del pago.

Acceder al portal Mi Argentina, en la sección “Estado de tu solicitud”, donde figura la aprobación y la fecha de acreditación según terminación de DNI.

Becas Progresar ANSES Es requisito no tener cuotas escolares impagas para mantener el beneficio activo. Freepik

En caso de que el beneficio esté aprobado, el sistema informa automáticamente día y lugar de cobro. El pago se acredita en la misma cuenta utilizada para otras prestaciones.