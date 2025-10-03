Cómo saber si puedo acceder a los vouchers educativos de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó la posibilidad de consultar si las familias pueden acceder a los vouchers educativos correspondientes a octubre de 2025. Este beneficio está dirigido a hogares con hijos en nivel inicial, primario y secundario que concurren a escuelas privadas con aporte estatal.
El programa busca acompañar el pago de cuotas escolares en un contexto de suba de precios y establece condiciones vinculadas a ingresos, documentación y regularidad escolar.
Requisitos para acceder al voucher educativo de ANSES
Podrán acceder los padres, madres o tutores de estudiantes de hasta 18 años que cursen en instituciones privadas con al menos un 75% de subsidio estatal. Entre las condiciones se destacan:
Además, los datos del grupo familiar deben estar actualizados en las bases de Anses para evitar demoras o rechazos. Es fundamental no tener cuotas escolares impagas: con dos cuotas adeudadas se suspende el pago y con tres se cancela definitivamente. También se requiere mantener la condición de alumno regular.
Cómo saber si fui seleccionado para el voucher educativo de ANSES
El trámite se realiza en la web oficial, utilizando el CUIL de uno de los adultos responsables y usuario en Mi Argentina. Existen dos vías para conocer si el beneficio fue aprobado:
-
Ingresar a Mi Anses, dentro del apartado “Mis Cobros”, para verificar el estado del pago.
-
Acceder al portal Mi Argentina, en la sección “Estado de tu solicitud”, donde figura la aprobación y la fecha de acreditación según terminación de DNI.
Becas Progresar ANSES
Es requisito no tener cuotas escolares impagas para mantener el beneficio activo.
Freepik
En caso de que el beneficio esté aprobado, el sistema informa automáticamente día y lugar de cobro. El pago se acredita en la misma cuenta utilizada para otras prestaciones.