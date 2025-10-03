3 de octubre de 2025 Inicio
Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

La mujer era madre de dos hijos y, de acuerdo con testimonios de vecinos, mantenía frecuentes discusiones con su pareja. El hombre fue trasladado a un hospital cercano tras el intento de suicidio.

Por
Gloria Soledad Irepa, madre de dos hijos y dueña de un kiosco en Oberá, Misiones, murió durante la noche del jueves tras recibir un disparo en el pecho que le provocó la muerte en el acto.

Las primeras versiones apuntan a su esposo, Daniel García (47), apodado “Porteño”, como presunto autor del femicidio. De acuerdo con lo que recabaron los investigadores, tras el ataque, el hombre escapó a bordo de un Renault Clio verde con dominio CKF 803, lo que activó un intenso operativo cerrojo de la policía.

La búsqueda terminó poco después, cuando efectivos hallaron a García dentro del vehículo, con una herida de bala en la cabeza. Aún con signos vitales, fue trasladado en grave estado al Hospital Samic.

Vecinos del barrio relataron que la pareja mantenía discusiones frecuentes, lo que refuerza la hipótesis de un conflicto previo que derivó en el trágico desenlace.

