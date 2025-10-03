Franco Colapinto terminó 19° en la primera práctica libre en el GP de Singapur por la Fórmula 1 El piloto argentino de Alpine buscará repetir su mejor puesto desde el desembarco en la máxima categoría del automovilismo. En 2024, terminó 11° en el circuito de Marina Bay. Por







Colapinto va por un nuevo desafío en la Fórmula 1.

Franco Colapinto tendrá su decimocuarta presentación en la Fórmula 1 al volante del Alpine durante el Gran Premio de Singapur. Se trata de la 18ª fecha del calendario mundial, que se disputará en el exigente circuito callejero de Marina Bay. En la primera práctica libre, se colocó en la 19° posición.

El piloto argentino llega a la cita asiática tras un paso discreto por Azerbaiyán, donde terminó en el puesto 19 en una carrera que ganó Max Verstappen con Red Bull. El neerlandés volvió a acercarse a la lucha por el título, que por ahora lideran los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris.

El pilarense, por su parte, intentará repetir el mejor puesto desde su llegada a la Fórmula 1. En 2024, el argentino fue 11° en Singapur y estuvo muy cerquita de lograr su primer punto en la máxima competición del automovilismo mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974061532267819464&partner=&hide_thread=false Aston Martin's Fernando Alonso tops the timesheets in first practice



Let's take a look through the full classification! #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OeciN5Mn4a — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

La singularidad de Marina Bay El Gran Premio de Singapur se corre en uno de los escenarios más particulares de la Fórmula 1. El trazado urbano de Marina Bay, inaugurado en 2008, fue el primero de la historia en disputarse de noche y se convirtió en un clásico por su espectacularidad y dificultad.