Franco Colapinto terminó 19° en la primera práctica libre en el GP de Singapur por la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine buscará repetir su mejor puesto desde el desembarco en la máxima categoría del automovilismo. En 2024, terminó 11° en el circuito de Marina Bay.

Colapinto va por un nuevo desafío en la Fórmula 1.

Franco Colapinto tendrá su decimocuarta presentación en la Fórmula 1 al volante del Alpine durante el Gran Premio de Singapur. Se trata de la 18ª fecha del calendario mundial, que se disputará en el exigente circuito callejero de Marina Bay. En la primera práctica libre, se colocó en la 19° posición.

Los equipos estarán obligados a instalar el sistema de refrigeración en los monoplazas.
El pilarense, por su parte, intentará repetir el mejor puesto desde su llegada a la Fórmula 1. En 2024, el argentino fue 11° en Singapur y estuvo muy cerquita de lograr su primer punto en la máxima competición del automovilismo mundial.

La singularidad de Marina Bay

El Gran Premio de Singapur se corre en uno de los escenarios más particulares de la Fórmula 1. El trazado urbano de Marina Bay, inaugurado en 2008, fue el primero de la historia en disputarse de noche y se convirtió en un clásico por su espectacularidad y dificultad.

El circuito, que cuenta con 4,94 kilómetros de extensión y 23 curvas, exige al máximo a los pilotos tanto en lo físico como en lo mental. El asfalto urbano, con escaso margen de error por la cercanía de los muros, suele provocar múltiples apariciones del Safety Car, lo que agrega una cuota de incertidumbre estratégica.

Fórmula 1: horarios del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30

  • Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 4 de octubre

  • Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30

  • Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

  • Carrera: 9.00

