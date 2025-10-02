2 de octubre de 2025 Inicio
La información mega importante que dio a conocer ANSES sobre las Becas Progresar en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los detalles de este beneficio para este mes.

Anses dio detalles sobre el monto de las Becas Progresar en octubre.

Anses dio detalles sobre el monto de las Becas Progresar en octubre.


La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega las Becas Progresar. En ese marco, se confirmó que en octubre el monto de estas asistencias se mantendrá igual que en septiembre, es decir que la actualización del 1,9% que afecta al resto de las prestaciones no se aplicará sobre estas ayudas educativas.

Anses confirmó los montos de las Becas Progresar para octubre.
Becas Progresar de ANSES: montos confirmados de octubre 2025

Becas Progresar ANSES
Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

El programa de Becas Progresar tiene por objetivo incentivar la continuidad educativa entre jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El esquema de pagos escalonados tiene como objetivo garantizar que los estudiantes mantengan su regularidad académica y cumplan con las exigencias del plan de estudios.

Está dirigido a jóvenes argentinos o naturalizados, así como a extranjeros con residencia legal de al menos 2 años en el país. Los requisitos varían según el tipo de beca:

  • Progresar Trabajo: los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país. La edad oscila entre 18 y 24 años, aunque se extiende hasta los 40 años para personas sin trabajo formal registrado.
  • Nivel superior: los estudiantes ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que los avanzados pueden llegar hasta los 30 años. Los estudiantes de enfermería no tienen límite de edad. Los beneficiarios deben ser egresados del nivel medio, no adeudar materias al momento de la inscripción y cursar en instituciones educativas reconocidas.
  • Nivel obligatorio: los aspirantes deben tener entre 16 y 24 años. La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, deben ser alumnos regulares, contar con el esquema de vacunación completo y participar en actividades complementarias del programa.

Montos de las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025

El monto de las Becas Progresar es de $35.000, aunque de ese total, todos los meses los estudiantes reciben solo el 80%. Para octubre quedan de la siguiente manera:

  • Nivel Obligatorio y Trabajo: $28.000 (80% del monto total).
  • Nivel Superior: $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.
