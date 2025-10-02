La información mega importante que dio a conocer ANSES sobre las Becas Progresar en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega las Becas Progresar. En ese marco, se confirmó que en octubre el monto de estas asistencias se mantendrá igual que en septiembre, es decir que la actualización del 1,9% que afecta al resto de las prestaciones no se aplicará sobre estas ayudas educativas.
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES
El programa de Becas Progresar tiene por objetivo incentivar la continuidad educativa entre jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El esquema de pagos escalonados tiene como objetivo garantizar que los estudiantes mantengan su regularidad académica y cumplan con las exigencias del plan de estudios.
Está dirigido a jóvenes argentinos o naturalizados, así como a extranjeros con residencia legal de al menos 2 años en el país. Los requisitos varían según el tipo de beca:
Montos de las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025
El monto de las Becas Progresar es de $35.000, aunque de ese total, todos los meses los estudiantes reciben solo el 80%. Para octubre quedan de la siguiente manera:
- Nivel Obligatorio y Trabajo: $28.000 (80% del monto total).
- Nivel Superior: $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.