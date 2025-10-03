Es de los 2000, está en Netflix y se basa en un hecho real: es un éxito La película fue sensación en su paso por los cines y se convirtió en un verdadero clásico en la plataforma de streaming. Combina deporte, conflictos personales y una historia de superación.







Esta película de Netflix es protagonizada por Samuel L. Jackson. Netflix

Netflix se mantiene constantemente a la vanguardia de las plataformas de streaming con los últimos estrenos y producciones originales, pero también rescata varias joyas que resisten el paso del tiempo y se han convertido en verdaderos clásicos. Una de ellas es una película de 2005 que se basa en un hecho real.

Se trata de Juego de honor, protagonizada por Samuel L. Jackson, que tuvo un exitoso paso por los cines y aún hoy, 20 años después, sigue estando entre las favoritas de los suscriptores. Es una historia de superación sobre un equipo de básquet de secundaria y sus conflictos dentro y fuera de la cancha.

Juego de honor está basada en la historia real del entrenador Ken Carter, quien fue noticia en 1999 por suspender los entrenamientos de su equipo, que estaba invicto, por los malos resultados académicos y de conducta de sus jugadores. La película cuenta la intimidad de los jugadores y cómo los impactó la decisión del coach.

juego de honor

Netflix: sinopsis de Juego de honor La escuela secundaria de Richmond, en California, recibe a estudiantes de barrios pobres y violentos que, en general, tienen un bajo rendimiento académico. El orgullo local es el equipo de básquet del colegio, que viene invicto en la temporada y se encamina a ganar el campeonato.

Cuando los problemas de indisciplina llevan a que el entrenador renuncie, su reemplazo, Ken Carter, impone un código de conducta estricto: todos los jugadores tienen que mantener un promedio superior a 8 o se acabó el equipo. Su postura causará polémica, pero cambiará la vida de los chicos para siempre. Tráiler de Juego de honor Embed - Película I Juego de Honor Reparto de Juego de honor Samuel L. Jackson como Ken Carter.

Rob Brown como Kenyon Stone.

Robert Richard como Damien Carter.

Rick González como Timo Cruz.

Nana Gbewonyo como Junior Battle.

Antwon Tanner como Worm.

Channing Tatum como Jason Lyle.

Ashanti como Kyra.

Debbi Morgan como Tonya Carter.

Vincent Laresca como Renny.

Denise Dowse como la directora Garrison.

Mel Winkler como el entrenador White.