El Gobierno anunció un plan de obras para el Hospital Garrahan por $30.000 millones Así lo aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada. Por







El Hospital Garrahan, ubicado en Parque Patricios.

El Gobierno anunció un plan de obras y equipamiento para el Hospital Garrahan por $30.000 millones. La determinación, que fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, llegó luego de que el Senado rechazara el veto del presidente Javier Milei a la ley de Emergencia Pediátrica.

“Fruto de la eficiencia de la nueva administración, se invertirán casi 30.000 millones de pesos en nuevo equipamiento y obras de ampliación en el Hospital Garrahan. Todo esto, la administración del Garrahan lo logra con fondos propios, sin transferencias adicionales. Y es gracias a una gestión eficiente de los recursos: el dinero va a donde tiene que ir y no se despilfarra en gastos políticos”, describió en un primer momento el vocero desde Casa Rosada.

El plan de obras para el Hospital Garrahan incluye la adquisición de un Acelerador Lineal Pediátrico, “único de su tipo en hospitales pediátricos de América Latina”, que permitirá tratamientos oncológicos más precisos y menos invasivos. La ampliación del Área de Trasplante de Médula Ósea, destinada a evitar traslados costosos de pacientes al exterior, y la reapertura de cuatro quirófanos actualmente fuera de servicio, los cuales serán equipados con la tecnología más avanzada disponible.

Manuel Adorni- conferencia 3 octubre Captura

Además de la compra de una ambulancia equipada con sistema ECMO, que permitirá trasladar pacientes en estado crítico desde el Área Metropolitana de Buenos Aires o desde aeropuertos en vuelos sanitarios y la renovación de 400 camas, camillas y sillas de ruedas, "muchas de ellas con más de tres décadas de uso, y la compra de nuevas máquinas de perfusión renal y hepática", explicó Adorni.

"Todo esto se suma, además, al complemento mensual anunciado en la conferencia anterior para el personal médico y administrativo del hospital, el cual será permanente", recordó sobre el final del tema el vocero. El detalle de las obras anunciadas para el Garrahan anunciado por Adorni ANUNCIO DE OBRAS EN EL HOSPITAL GARRAHANGracias a la eficiencia de la nueva administración y usando los ahorros propios generados, se invertirán casi $30.000 millones en nuevo equipamiento y obras de ampliación en el Hospital Garrahan.El plan consiste en la adquisición de un… pic.twitter.com/OOBJAaLgBm — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) October 3, 2025