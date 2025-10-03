3 de octubre de 2025 Inicio
Manuel Adorni, sobre las omisiones de José Luis Espert: "Si faltan explicaciones, las tiene que seguir dando"

El vocero presidencial se refirió en conferencia de prensa al video publicado por el diputado de La Libertad Avanza, quien confirmó que recibió u$s200 mil del empresario Fred Machado, aunque aclaró que no fue un aporte para su campaña política.

Adorni habló en conferencia de prensa sobre el caso Espert. 
Captura

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió este viernes al video publicado por el diputado José Luis Espert donde confirmó que recibió u$s200 mil por parte de Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. "Si faltan explicaciones, las tiene que seguir dando", refirió sobre la postura del legislador, que evitó hablar sobre los 35 vuelos privados que realizó en la avioneta del empresario.

El Hospital Garrahan, ubicado en Parque Patricios.
El Gobierno anunció un plan de obras para el Hospital Garrahan por $30.000 millones

“Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis. Y por supuesto que está obligado a darlas. Nosotros tenemos que... Estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo y, cuando surgen dudas, explicarlas hasta el último detalle”, sostuvo Adorni, previo a intentar defender a Espert al calificar que dichas cuestiones se dieron durante su “actitud en el ámbito privado” y su “etapa de consultor y de desarrollo profesional”.

“Soy el vocero del presidente y del gobierno nacional. Las preguntas a él [por Espert] no las puedo responder yo. No soy ni su vocero, ni su representante, ni nada que se le parezca", sumó Adorni, ante la consulta de los periodistas en la sala de prensa quienes le preguntaron por las dudas que dejó en el video el primer candidato libertario en la Provincia de Buenos Aires.

En ese marco, aseguró que el respaldo presidencial al diputado ya fue expresado en X y "fue bastante claro". "Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando, y que nosotros y ustedes sintamos que haya cuestiones que hayan que seguir ampliándose, y se irán ampliando, las irá explicando [Espert] como debe ser", sumó.

Para luego concluir: "No hay que tenerle miedo a eso, como tampoco... repito, no soy el vocero de Espert ni hablo en nombre de él, simplemente doy una reflexión personal: todos tenemos el derecho de que si damos una declaración, a equivocarnos y no pensar que una respuesta es la más atinada, que tal vez no la sea, o por ahí sí... Pero no son explicaciones que tengamos que dar nosotros, las tiene que dar él. El X del presidente fue claro, y no hay mucho más para decir“.

El video de José Luis Espert sobre su vínculo con Fred Machado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1973940577273299329&partner=&hide_thread=false
