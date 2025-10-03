3 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines

Tras la exitosa gira mundial con "The Eras Tour", la superestrella estadounidense presenta un disco que combina una experiencia cinematográfica única. Así, abre otra etapa en su carrera.

Por
Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio. 

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio. 

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio "The Life of a Showgirl" durante la medianoche del viernes y ya generó repercusiones a nivel mundial. Las 12 canciones vienen acompañadas de un evento cinematográfico exclusivo para sus seguidores y así, abre una nueva etapa en su carrera.

La artista invitó a sus seguidores a una velada deslumbrante en el lanzamiento oficial del disco.
Te puede interesar:

Qué significan los principales temas del nuevo álbum de Taylor Swift

El primer tema de la lista, "The Fate of Ophelia" lleva más de 1.2 millones de reproducciones en YouTube, seguido por la canción que nombra al disco "The Life of a Showgirl" junto a la Sabrina Carpenter, la cantante que acompañó a Taylor durante su gira en el Eras Tour, lleva más de 1 millón de reproducciones.

Taylor Swift 3-10-25

La artista lanzó pistas a las y los swifties en los últimos meses, en referencia al nuevo álbum, en el podcast New Heights, que conduce su pareja Travis Kelce y su hermano Jason, presentó la tapa del disco y contó un poco más sobre de qué se trataba.

"The Life of a Showgirl" es un disco dedicado a su extenso y popular tour mundial que realizó durante 2023 y 2024 y rompió récords. Además, no viene solo, sino que "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl", es una "fiesta" de lanzamiento que se podrá ver durante el fin de semana, donde se presentará el video musical de la canción "The Fate of Ophelia", y otros extras.

Desde las redes de Cines Multiplex, en Argentina, confirmaron que ese material exclusivo se verá en Argentina: "Swifties sus deseos son órdenes.... Les confirmamos que Taylor llegará a nuestras salas... Muy pronto... más novedades", escribieron en un posteo junto a una imagen del nuevo disco.

taylor swift

Todos los temas de nuevo disco "The Life of a Showgirl"

El duodécimo álbum de estudio incluye 12 temas producidos por Max Martin y Shellback, con una colaboración de Sabrina Carpenter en la canción principal.

  • “The Fate of Ophelia”
  • “Elizabeth Taylor”
  • “Opalite”
  • “Father Figure”
  • “Eldest Daughter”
  • “Ruin the Friendship”
  • “Actually Romantic”
  • “Wi$h Li$t”
  • “Wood”
  • “CANCELLED!”
  • “Honey”
  • “The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter)
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.

La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
play

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

Rating Cero

Esta película de Netflix es protagonizada por Samuel L. Jackson.
play

Es de los 2000, está en Netflix y se basa en un hecho real: es un éxito

La artista invitó a sus seguidores a una velada deslumbrante en el lanzamiento oficial del disco.

Qué significan los principales temas del nuevo álbum de Taylor Swift

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio. 

Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines

Con 58 años, Pamela Anderson demuestra que reinventarse es posible a cualquier edad.

La impresionante transformación de Pamela Anderson: un cambio de look con el que luce irreconocible

La actriz se sinceró sobre su relación con la IA.

Gimena Accardi estalló ante sus compañeros de streaming: "Es manipuladora"

Nicki Nicole vuelve a Rosario para dar un emotivo show.

Nicki Nicole vuelve a Rosario: anunció un show sinfónico por los 300 años de la ciudad

últimas noticias

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Hace 47 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: Matías Ozorio declarará en la DDI de La Matanza

Hace 59 minutos
Jarach nació el 5 de marzo de 1928 en el norte de Italia. 

Murió Vera Jarach, símbolo de Madres de Plaza de Mayo y de la lucha por los derechos humanos

Hace 1 hora
El dólar oficial cierra la semana arriba de los $1.400. 

El dólar cierra una semana caliente arriba de los $1.450

Hace 1 hora
La protesta en territorio italiano.

Italia: el principal sindicato convocó a una huelga general contra el genocidio en Gaza

Hace 1 hora