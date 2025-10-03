Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines Tras la exitosa gira mundial con "The Eras Tour", la superestrella estadounidense presenta un disco que combina una experiencia cinematográfica única. Así, abre otra etapa en su carrera. Por







Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio.

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio "The Life of a Showgirl" durante la medianoche del viernes y ya generó repercusiones a nivel mundial. Las 12 canciones vienen acompañadas de un evento cinematográfico exclusivo para sus seguidores y así, abre una nueva etapa en su carrera.

El primer tema de la lista, "The Fate of Ophelia" lleva más de 1.2 millones de reproducciones en YouTube, seguido por la canción que nombra al disco "The Life of a Showgirl" junto a la Sabrina Carpenter, la cantante que acompañó a Taylor durante su gira en el Eras Tour, lleva más de 1 millón de reproducciones.

Taylor Swift 3-10-25

La artista lanzó pistas a las y los swifties en los últimos meses, en referencia al nuevo álbum, en el podcast New Heights, que conduce su pareja Travis Kelce y su hermano Jason, presentó la tapa del disco y contó un poco más sobre de qué se trataba.

"The Life of a Showgirl" es un disco dedicado a su extenso y popular tour mundial que realizó durante 2023 y 2024 y rompió récords. Además, no viene solo, sino que "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl", es una "fiesta" de lanzamiento que se podrá ver durante el fin de semana, donde se presentará el video musical de la canción "The Fate of Ophelia", y otros extras.

Desde las redes de Cines Multiplex, en Argentina, confirmaron que ese material exclusivo se verá en Argentina: "Swifties sus deseos son órdenes.... Les confirmamos que Taylor llegará a nuestras salas... Muy pronto... más novedades", escribieron en un posteo junto a una imagen del nuevo disco. taylor swift Todos los temas de nuevo disco "The Life of a Showgirl" El duodécimo álbum de estudio incluye 12 temas producidos por Max Martin y Shellback, con una colaboración de Sabrina Carpenter en la canción principal. “The Fate of Ophelia”

“Elizabeth Taylor”

“Opalite”

“Father Figure”

“Eldest Daughter”

“Ruin the Friendship”

“Actually Romantic”

“Wi$h Li$t”

“Wood”

“CANCELLED!”

“Honey”

“The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter)