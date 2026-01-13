Qué promociones especiales se pueden aprovechar en la costa argentina con Cuenta DNI en enero 2026 La app refuerza su propuesta turística. Más opciones para cuidar el bolsillo en vacaciones. Por + Seguir en







El esquema se completa con beneficios que ya forman parte del uso cotidiano de la app. Turismo Colón

Durante enero, la billetera digital del Banco Provincia despliega una agenda de beneficios pensada para quienes eligen la costa argentina como destino de vacaciones. Cuenta DNI suma promociones especiales de temporada que permiten ahorrar en consumos diarios, con foco en gastronomía, balnearios y marcas clásicas del verano, además de mantener descuentos en supermercados adheridos de toda la provincia.

El esquema se completa con beneficios que ya forman parte del uso cotidiano de la app, como los reintegros en comercios de barrio, los cuales ahora incluyen carnicerías, ferias y mercados bonaerenses, farmacias, librerías y universidades. De esta manera, los usuarios pueden organizar sus gastos durante el verano y aprovechar oportunidades de ahorro sostenidas a lo largo del mes.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia Cuáles son las promociones particulares de la costa con Cuenta DNI en enero 2026 Entre las novedades más destacadas aparece el beneficio para marcas emblemáticas del verano y balnearios adheridos, que ofrece un 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 por semana y por marca. La promo alcanza a locales gastronómicos y espacios tradicionales de la costa, lo que amplía las opciones para quienes vacacionan en destinos turísticos.

También se suma una promoción especial en locales Full de YPF, con un 25% de descuento los sábados y domingos y un reintegro máximo de $8.000 por semana. Este beneficio aplica únicamente a compras realizadas en tiendas adheridas y no incluye la carga de combustibles. Además, los fines de semana habrá un ahorro adicional en gastronomía, con un tope de $8.000 por cada período.

YPF Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026 Junto a las promos de temporada, Cuenta DNI mantiene en enero el 20% de descuento en comercios de cercanía todos los viernes, con un tope semanal de $5.000, beneficio que ahora incorpora carnicerías, granjas y pescaderías. Al tratarse de un mes con cinco viernes, el ahorro acumulado puede ser mayor.

El resto de las promociones incluye descuentos en supermercados durante toda la semana, un 40% de reintegro diario en ferias y mercados bonaerenses con tope semanal, beneficios del 40% en comercios universitarios, un 10% de ahorro en librerías los lunes y martes sin tope, y otro 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, también sin límite de reintegro.