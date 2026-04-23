Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 450.000 pesos a 30 días en abril 2026

El plazo fijo continúa acomodándose como una herramienta accesible para quienes buscan generar ingresos mensuales con bajo riesgo. En abril de 2026, invertir $450.000 a 30 días permite obtener una ganancia definida desde el inicio, con diferencias según la modalidad elegida.

Este instrumento financiero se destaca por su previsibilidad , ya que permite conocer de antemano cuánto se cobrará al vencimiento. Además, la posibilidad de constituirlo tanto en sucursal como de forma electrónica ofrece alternativas que impactan directamente en el rendimiento final.

En este marco, evaluar cuánto deja una inversión de este monto resulta clave para tomar decisiones más informadas y elegir la opción más conveniente dentro del sistema bancario.

Al invertir $450.000 en un plazo fijo a 30 días , el resultado varía de acuerdo con el canal seleccionado. En el caso de realizar la operación en sucursal , como en el Banco Nación, los intereses generados ascienden a $6.657,53, lo que eleva el monto total a $456.657,53 al finalizar el período.

Por otro lado, quienes se inclinen por la modalidad electrónica obtendrán una rentabilidad mayor, con intereses de $7.027,40. De esta forma, el total a percibir será de $457.027,40 al vencimiento del plazo. Estas diferencias se explican por las tasas aplicadas, ya que la tasa nominal anual es del 18% en sucursal y del 19% en formato digital, mientras que la tasa efectiva anual alcanza el 19,56% y el 20,75%, respectivamente.

Banco Nación Barcex

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con previsiones inflacionarias más moderadas para el inicio de 2026, cercanas al 2 o 3% mensual, los plazos fijos comienzan a ubicarse en una posición más equilibrada frente al aumento de precios. En este marco, las opciones electrónicas tienden a ofrecer un mejor desempeño en el corto plazo.

Aunque el margen real puede resultar ajustado, la reinversión periódica del capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado a lo largo del tiempo. Por eso, seguir de cerca las tasas disponibles y ajustar la estrategia de ahorro resulta fundamental para mantener el valor del dinero.