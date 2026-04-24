La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia suma un beneficio especial para quienes quieran asistir a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Además de esta propuesta, los usuarios pueden seguir accediendo a descuentos en supermercados y distintos rubros del consumo diario.

La iniciativa incluye tanto el acceso gratuito en una fecha puntual como promociones para la compra de libros durante toda la muestra. De esta manera, el banco amplía su esquema de beneficios con opciones vinculadas a la cultura y el entretenimiento.

El Banco Provincia confirmó una jornada especial el miércoles 6 de mayo , en la que sus clientes podrán ingresar sin costo al predio de La Rural. Para acceder, solo es necesario presentar una tarjeta de la entidad o mostrar la app Cuenta DNI en los accesos.

Durante ese día habrá una agenda cultural con actividades destacadas, como una charla con la escritora Alejandra Kamiya y un show musical de Iván Noble.

Además, durante toda la feria, que se desarrolla entre el 23 de abril y el 11 de mayo, hay un 20% de descuento en la compra de libros con tarjetas de crédito, con la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés. A esto se suma un 10% adicional para quienes utilicen pagos sin contacto, sin límite de reintegro.

El banco también contará con un espacio interactivo donde se brindará información, actividades y propuestas vinculadas a la educación financiera.

cuenta DNI

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

Más allá de este beneficio cultural, la aplicación del Banco Provincia mantiene promociones activas durante abril. De lunes a viernes hay un 20% de descuento en comercios de cercanía, como carnicerías y granjas, con un tope semanal de $5.000. Los fines de semana se aplica un 25% de ahorro en gastronomía y en tiendas Full de YPF, con un límite de $8.000 por semana. En ferias y mercados bonaerenses el descuento alcanza el 40% todos los días, con un tope de $6.000 semanal.

Por otro lado, también hay beneficios en librerías con un 10% los lunes y martes, y en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves. En definitiva, estas promociones permiten organizar las compras y acceder a distintos niveles de ahorro según el rubro y el día.