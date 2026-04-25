10% de descuento y sin tope de reintegro en farmacias: el beneficio destacado de Cuenta DNI Entre las novedades más destacadas y esperadas por los usuarios, sobresale la ampliación del descuento en farmacias, una medida que busca mejorar el acceso a productos de salud y cuidado personal. Por + Seguir en







Promoción en farmacias con Cuenta DNI.

Cuenta DNI refuerza en abril 2026 su esquema de beneficios con nuevas promos en farmacias, perfumerías y comercios de cercanía para aliviar el gasto diario.

Se amplía el descuento en farmacias, con mayor flexibilidad y mejores topes de reintegro para compras de salud y cuidado personal.

Los pagos se realizan de forma digital (QR o Clave DNI) y el reintegro se acredita automáticamente, facilitando el uso y la planificación del consumo.

El programa se completa con descuentos en transporte, supermercados, ferias, comercios barriales y beneficios especiales para jóvenes y mayores, consolidando el ahorro mensual. Durante abril de 2026, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, refuerza su propuesta de ahorro con una agenda renovada de beneficios pensada para aliviar el bolsillo de los bonaerenses. A lo largo de este mes, la aplicación mantiene sus promociones habituales y suma nuevas oportunidades en rubros clave como farmacias, perfumerías y comercios de cercanía, apuntando a acompañar el gasto cotidiano en un contexto económico exigente.

Entre las novedades más celebradas por los usuarios se encuentra la ampliación del descuento en farmacias, que ahora ofrece mayor flexibilidad para realizar compras y alcanzar el tope de reintegro mensual. Esta mejora responde a una demanda concreta de la comunidad, que buscaba más margen para aprovechar el beneficio en productos esenciales vinculados a la salud y el cuidado personal.

cuenta DNI

Con estas iniciativas, la entidad busca no solo fomentar el consumo en negocios de barrio, sino también brindar herramientas concretas para optimizar la economía doméstica. La combinación de tecnología y promociones directas posiciona a Cuenta DNI como un aliado clave en la gestión diaria de gastos, transformando cada compra en una oportunidad de ahorro real.

Cómo es el beneficio en farmacias con Cuenta DNI desde abril 2026 A partir de este mes, la billetera digital del Banco Provincia redefine su esquema de reintegros con foco en productos de salud y bienestar. La actualización en farmacias y perfumerías no solo mantiene descuentos competitivos, sino que amplía los topes de devolución, logrando un ahorro más concreto frente al aumento de precios. De esta manera, el beneficio gana relevancia dentro del gasto mensual y resulta especialmente útil para compras habituales.

El proceso para aprovecharlo es simple y 100% digital: se paga con QR o Clave DNI en los comercios adheridos, ubicables desde la app, y el reintegro se acredita automáticamente en la cuenta a los pocos días. Más allá del descuento puntual, la estrategia permite planificar mejor el consumo, combinando promociones y organizando compras para maximizar el rendimiento del ingreso mes a mes. Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026 Transporte Público (NFC): Reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación.

Reintegro del en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación. Carnicerías, Granjas y Pescaderías: Descuento del 35% en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona.

Descuento del en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona. Comercios de Cercanía (Rubros generales): Ahorro del 20% de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado.

Ahorro del de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado. Personas Mayores de 60 años: Beneficio exclusivo del 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI.

Beneficio exclusivo del de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI. Jóvenes de 13 a 17 años: Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares (con tope mensual).

Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de en recargas de transporte y celulares (con tope mensual). Ferias, Mercados y Eventos: Descuento del 40% todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales.

Descuento del todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales. Supermercados: Ahorro especial del 20% o 25% en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas.

Ahorro especial del en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas. Especial Universidades: Ahorro del 40% en comercios adheridos dentro de facultades y centros de estudio para estudiantes y personal docente o no docente.