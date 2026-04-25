Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 650.000 pesos a 30 días en abril 2026 Las tasas definen el resultado final de cada colocación. Elegir bien el canal puede marcar una diferencia en la ganancia. Por + Seguir en







Cuál es la inversión que podés recuperar con los Plazos Fijos UVA

Un depósito de $650.000 a 30 días genera rendimientos distintos según el canal elegido

La opción electrónica ofrece una tasa más alta y mejores intereses finales

Las tasas nominales anuales se ubican entre 18% y 19% según el tipo de operación

El resultado final muestra diferencias concretas en el monto total acreditado El plazo fijo continúa siendo una alternativa utilizada por quienes buscan obtener un rendimiento en pesos a corto plazo. En este caso, se analiza cuánto puede generar una inversión de $650.000 durante 30 días, considerando las tasas vigentes en abril de este año. Este instrumento permite conocer de antemano cuánto dinero se obtendrá al vencimiento, lo que lo convierte en una opción previsible dentro del sistema financiero. Pese a eso, el resultado final puede variar según el canal elegido, ya que las tasas no siempre son iguales entre operaciones realizadas en sucursal o de forma digital.

Con estos valores sobre la mesa, la comparación entre ambas alternativas permite dimensionar qué opción resulta más conveniente en términos de ganancia y rendimiento efectivo en el corto plazo.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $650.000 en un plazo fijo según el banco Al invertir $650.000 a 30 días, los resultados cambian dependiendo de si la operación se realiza en una sucursal o a través de canales electrónicos. En el caso de la modalidad tradicional en sucursal, como en el Banco Nación, con una TNA del 18,00% y una TEA del 19,56%, los intereses generados ascienden a $9.616,44. De esta manera, al finalizar el período, el monto total alcanza los $659.616,44.

Por otro lado, si el depósito se realiza de forma electrónica, la tasa mejora. Con una TNA del 19,00% y una TEA del 20,75%, los intereses suben a $10.150,68. Esto aumenta el total a cobrar a $660.150,68, reflejando una diferencia a favor de esta alternativa. La brecha, aunque moderada, deja a la vista el impacto que tienen las tasas más altas en operaciones digitales, incluso en plazos cortos.

Banco Nación con Modo Durante toda la promoción, una persona puede ahorrar hasta $48.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $96.000. Banco Nación Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Con estimaciones de inflación más estables para el inicio de 2026, cercanas al 2 o 3% mensual, los rendimientos de los plazos fijos se ubican en niveles próximos a mantener el valor real del dinero. En este marco, las colocaciones digitales logran posicionarse levemente mejor frente al avance de los precios en períodos cortos. Aunque la diferencia entre tasas e inflación puede no ser amplia, la renovación periódica del capital junto con los intereses permite sostener un desempeño acumulado más favorable. Por eso, monitorear los cambios en las tasas y ajustar las decisiones de inversión resulta fundamental para resguardar el poder de compra.