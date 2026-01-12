12 de enero de 2026 Inicio
Cuando es el 20% de descuento en carnicerías con Cuenta DNI en enero 2026 y qué hacer para aprovecharlo

Cuenta DNI presenta en enero de 2026 una amplia oferta de descuentos en carnicerías, comercios de cercanía, supermercados, ferias y locales turísticos adheridos.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció la extensión de uno de sus descuentos más populares y agregó nuevas promociones para sus usuarios.  

  • Cuenta DNI ofrece descuentos durante enero de 2026 para consumo diario y gastos de verano.
  • Carnicerías, granjas y pescaderías tienen 20% de ahorro los viernes, con tope de $5.000 semanal.
  • Los beneficios aplican solo pagando con Cuenta DNI en comercios adheridos.
  • Hay rebajas adicionales en ferias, supermercados, gastronomía y balnearios.

Durante enero de 2026, el Banco Provincia sostiene un esquema de promociones para los usuarios de Cuenta DNI, su billetera digital, con foco en el consumo diario y en los gastos propios de la temporada de verano. La propuesta incluye beneficios en rubros esenciales y recreativos, como carnicerías, pescaderías, granjas, comercios de cercanía, supermercados, ferias, balnearios y locales gastronómicos adheridos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Este conjunto de descuentos busca acompañar el presupuesto familiar durante el receso estival.

Cuenta DNI confirmó las promociones para enero 2026.
Uno de los beneficios más relevantes del mes corresponde al ahorro en carnicerías, pescaderías y granjas, disponible los viernes 9, 16, 23 y 30 de enero. En esas fechas, los usuarios acceden a un 20% de descuento con un tope de reintegro unificado de $5.000 por persona y por jornada. El monto máximo de devolución se alcanza con compras de hasta $25.000 en cada viernes, lo que convierte a esta promoción en una de las más aprovechadas para la compra de alimentos básicos.

Según la información oficial del Banco Provincia, estas promociones aplican únicamente para pagos realizados con Cuenta DNI y quedan excluidos los clientes con obligaciones impagas o atrasos registrados con la entidad. Para utilizar correctamente los beneficios, resulta clave verificar los comercios adheridos y las condiciones vigentes antes de cada compra. De este modo, los usuarios pueden organizar sus consumos y optimizar el ahorro mensual a lo largo de todo enero.

Qué día es el descuento en carnicerías con Cuenta DNI en enero 2026

Para enero de 2026, el Banco Provincia implementó un cambio relevante en su esquema de beneficios. El descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, que tradicionalmente regía los días sábados, pasó a aplicarse exclusivamente los viernes. Este rubro se integra ahora a la promoción general de Comercios de Cercanía, lo que permite a los usuarios planificar la compra de alimentos frescos antes del fin de semana.

El beneficio ofrece un 20% de ahorro con un tope de reintegro de $5.000 por persona y por semana. Para alcanzar ese monto máximo en una sola operación, el consumo debe llegar a $25.000. Durante enero, el calendario incluye cinco viernes, por lo que el ahorro total acumulado puede alcanzar los $25.000 si el descuento se utiliza en cada una de esas jornadas.

Para acceder a la promoción, el pago debe realizarse a través de la aplicación Cuenta DNI, ya sea mediante el escaneo del código QR o con la opción Pagar con clave DNI en los comercios adheridos. El reintegro se refleja en los movimientos de la cuenta dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra, lo que contribuye a aliviar el presupuesto familiar durante la temporada de verano.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Durante enero de 2026, Cuenta DNI presenta una amplia variedad de beneficios orientados tanto al consumo cotidiano como a quienes disfrutan de la temporada de verano. Entre las promociones más relevantes figura el 20% de ahorro en comercios de cercanía y carnicerías todos los viernes, con un tope semanal de $5.000. También continúan descuentos destacados en rubros esenciales, como el 40% en ferias y mercados bonaerenses y en universidades, con un tope de $6.000 por semana, además de rebajas en farmacias y librerías que, en fechas puntuales, no poseen límite de reintegro.

Para quienes vacacionan, la billetera del Banco Provincia suma un beneficio especial de temporada con un 25% de descuento diario en marcas reconocidas como Havanna, Atalaya, Freddo y distintos balnearios, con un tope de $10.000 por semana y por marca. A esto se agregan promociones de fin de semana con un 25% de ahorro en locales Full YPF, excluyendo combustibles, y en gastronomía, con un tope de $8.000. En paralelo, grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto y Chango Más ofrecen descuentos que oscilan entre el 10% y el 20% según el día, lo que completa un esquema de ahorro integral a lo largo de todo el mes.

