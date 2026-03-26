Qué promoción podés aprovechar de Cuenta DNI antes de que termine marzo 2026 Los beneficios siguen vigentes en distintos rubros del consumo. Las ofertas permiten reducir gastos antes del cierre del mes. Por + Seguir en







Una herramienta útil para administrar gastos y obtener reintegros. Pexels

La billetera digital del Banco Provincia mantiene beneficios activos hasta el cierre del mes.

Hay descuentos en alimentos, transporte y consumo cotidiano con distintos topes.

El ahorro incluye reintegros en viajes y promociones en comercios adheridos.

Las ofertas se pueden aprovechar en días específicos antes de que finalicen. La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia continúa con promociones vigentes durante marzo que permiten ahorrar en distintos rubros. Entre los beneficios se destacan descuentos en alimentos, transporte y consumo diario, incluyendo rebajas en supermercados.

A partir de estas ofertas, disponibles hasta fin de mes, se busca apuntar a reducir el impacto de los gastos habituales. Los usuarios pueden acceder a reintegros en compras y servicios si utilizan la aplicación en comercios adheridos y dentro de los días establecidos.

cuenta DNI Qué reintegro tiene Cuenta DNI en el final de marzo 2026 En el tramo final del mes, uno de los beneficios más relevantes es el descuento del 20% en comercios de cercanía y carnicerías. Esta promoción se aplica en jornadas específicas y permite reducir el gasto en productos básicos.

En el rubro de salud, las farmacias y perfumerías adheridas ofrecen un 10% de descuento sin límite de reintegro, lo que permite contar con una alternativa para ahorrar en artículos de cuidado personal. Por otro lado, también se mantiene el reintegro del 100% en transporte público dentro del AMBA, que incluye subte, premetro y algunas líneas de colectivos. Este beneficio cuenta con un tope mensual por tarjeta.

A su vez, la plataforma suma promociones en supermercados con descuentos en cadenas reconocidas, disponibles en días puntuales para compras de mayor volumen.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Además de los beneficios mencionados, la aplicación del Banco Provincia incluye promociones en distintos sectores del consumo. Tal es el caso en gastronomía y entretenimiento, donde se destacan reintegros en consumos realizados en espacios como el Movistar Arena, ampliando las opciones de ahorro más allá de los gastos esenciales. Las promociones abarcan tanto compras diarias como servicios, lo que permite organizar mejor el presupuesto mensual y aprovechar descuentos en diferentes momentos.