23 de marzo de 2026 Inicio
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Este descuento particular de Cuenta DNI te permite ahorrar hasta $15.000 en marzo 2026: cuál es

Banco Provincia suma en marzo descuentos del 30% y nuevas promos con Cuenta DNI.

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Este descuento particular de Cuenta DNI te permite ahorrar hasta $15.000 en marzo 2026: cuál es
  • Cuenta DNI ofrece en marzo 30% de descuento en marcas gastronómicas todos los días.
  • El beneficio aplica en Lucciano’s, Havanna, Grido y La Fonte D’Oro.
  • Para acceder, se debe pagar con dinero en cuenta mediante QR o Clave DNI desde la app.
  • El reintegro tiene un tope de $15.000 por mes, por persona y por marca, permitiendo acumular ahorro.

Banco Provincia reforzó en marzo los beneficios de Cuenta DNI con un 30% de descuento en marcas como Lucciano’s, Havanna, Grido y La Fonte D’Oro. La promoción está disponible todos los días y alcanza a los más de 10,6 millones de usuarios de la billetera digital, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Para acceder al beneficio, los pagos deben realizarse con dinero en cuenta a través de código QR o utilizando Clave DNI, una modalidad que busca fomentar el uso de herramientas digitales en las compras diarias. De esta manera, la aplicación se consolida como una herramienta clave para el ahorro cotidiano.

Cuenta DNI

En cuanto a las condiciones, el reintegro tiene un tope de $15.000 por mes, por marca y por persona, lo que permite acumular un ahorro importante para quienes consuman en más de uno de estos comercios durante el mes. Así, Cuenta DNI continúa posicionándose como uno de los principales programas de descuentos para el consumo diario en 2026.

Cómo es el descuento con el que ahorras $15.000 con Cuenta DNI en marzo 2026

Durante marzo, los más de 10 millones de usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un 30% de descuento en locales gastronómicos de gran alcance como Lucciano’s, Havanna, Grido y La Fonte D’Oro. La promoción está vigente todos los días y se aplica pagando con dinero en cuenta a través de QR o Clave DNI desde la aplicación.

El beneficio cuenta con un tope de reintegro de $15.000 por mes, por persona y por marca, lo que permite acumular un ahorro considerable para quienes consuman en más de uno de los comercios adheridos. Al no depender de un día específico, la promoción ofrece flexibilidad para organizar los gastos del mes y aprovechar al máximo los descuentos disponibles.

cuenta dni

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

  • Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.
  • Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.
  • Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.
  • Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.
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