13 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Así podés ahorrar más de $160.000 con Cuenta DNI durante todo mayo 2026

Banco Provincia renovó los beneficios de Cuenta DNI para mayo. Con una combinación de promociones en comercios de cercanía, ferias, gastronomía, universidades, YPF Full y marcas destacadas, una persona puede superar los $160.000 de ahorro mensual.

Por
Todos los beneficios y ahorros de cuenta DNI en el mes de mayo 2026.

Todos los beneficios y ahorros de cuenta DNI en el mes de mayo 2026.

  • Cuenta DNI es la billetera digital gratuita del Banco Provincia de Buenos Aires.
  • Permite realizar transacciones bancarias y acceder a diversos beneficios de ahorro sin necesidad de manipular efectivo.
  • Esta billetera digital de Banco Provincia mantiene promociones en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía, locales ubicados en universidades, YPF Full, supermercados, farmacias, perfumerías.
  • El principal consejo es no concentrar todos los consumos en un solo día o rubro. La billetera funciona mejor cuando las compras se organizan según el calendario de beneficios.

Cuenta DNI es la billetera digital gratuita del Banco Provincia de Buenos Aires. Funciona como una aplicación para celulares que permite realizar transacciones bancarias y acceder a diversos beneficios de ahorro sin necesidad de manipular efectivo.

Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan rendimientos con poca experiencia en inversiones.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.750.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Esta billetera digital de Banco Provincia mantiene promociones en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía, locales ubicados en universidades, YPF Full, supermercados, farmacias, perfumerías y marcas destacadas.

Según la entidad, el ahorro potencial surge de planificar los consumos cotidianos y elegir cuándo conviene pagar con la aplicación. A continuación te contamos cómo es este sistema para ahorrar, ya que si cada integrante de la familia utiliza los beneficios semanales, pueden ahorrarse más de $160.000 en el mes de mayo 2026.

Qué ahorros claves tiene Cuenta DNI en mayo 2026

Uno de los beneficios principales de mayo está en los comercios de cercanía, un rubro que incluye compras habituales en almacenes, carnicerías, verdulerías y otros locales barriales adheridos.

De lunes a viernes, Cuenta DNI ofrece un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $5.000 por semana. Si se aprovecha el beneficio todas las semanas del mes, el ahorro acumulado puede llegar a $20.000. El beneficio figura entre las promociones oficiales publicadas por Banco Provincia para la aplicación.

La clave para alcanzar el tope es ordenar las compras semanales. En la práctica, para obtener el reintegro máximo de $5.000 por semana, el consumo debe ser de al menos $25.000 en comercios adheridos. Otro de los rubros fuertes de mayo son las ferias y mercados bonaerenses. En este caso, el descuento es del 40% todos los días, con un tope semanal de $6.000. Si se utiliza el beneficio durante las cuatro semanas, el ahorro mensual puede alcanzar los $24.000. Banco Provincia también mantiene esta promoción dentro del listado de beneficios vigentes de Cuenta DNI.

El mismo esquema se replica en los comercios de universidades de la provincia de Buenos Aires. Allí también rige un 40% de ahorro, con un tope semanal de $6.000. Sumando los cuatro reintegros posibles, el beneficio mensual vuelve a llegar a $24.000. Entre ambos rubros, una persona puede ahorrar hasta $48.000 en mayo.

cuenta dni mercados

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en mayo 2026

El principal consejo es no concentrar todos los consumos en un solo día o rubro. La billetera funciona mejor cuando las compras se organizan según el calendario de beneficios. Para alimentos y productos básicos, conviene usar los descuentos de comercios de cercanía de lunes a viernes y combinarlos con ferias o mercados.

Para salidas, los mayores beneficios aparecen los sábados y domingos, tanto en gastronomía como en YPF Full. En supermercados, farmacias y librerías, la clave es revisar qué día aplica cada cadena o rubro.

También puede ayudar distribuir consumos dentro del grupo familiar, siempre que cada persona tenga su propia Cuenta DNI y use los beneficios dentro de las condiciones vigentes.

cuenta DNI

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

plazo fijo: cuanto podes ganar si depositas 2.450.000 pesos a 30 dias en mayo 2026

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.450.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Cómo queda el rendimiento de un plazo fijo de $2.100.000 en mayo 2026.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Inversión clave en 2026.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.850.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Los beneficios de CUENTA DNI en el mes de mayo 2026.

Así podés ahorrar $18.000 en carnicerías si usas Cuenta DNI en mayo 2026

A tener en cuenta las tasas.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.000.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Cuánto gano si invierto $1.950.000 en el plazo fijo en abril de 2026. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.950.000 pesos a 30 días en abril 2026

Rating Cero

¿Se separó Valentina Zenere de Sebastián Ortega?

Sebastián Ortega y Valentina Zenere estarían atravesando una fuerte crisis

Donald Gibb murió a los 71 años. 
play

Murió a los 71 años un reconocido actor de Hollywood: qué le pasó

Sofi Gonet se suma a Telefe.

Sofi Gonet se suma a Telefe para estar en Popstars

Rocío Oliva se peleó a la salida de un boliche en Barrio Norte y despertó la polémica.

Se filtró el video que muestra la pelea de Rocío Oliva a la salida de un boliche

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Aseguran que Wanda Nara está de novia con Agustín Bernasconi

Claudio Omar García.

El Turco García respaldó la marcha universitaria y tuvo un picante cruce con un militante libertario

últimas noticias

Universidades desmintieron al Gobierno y exigieron la aplicación de la Ley de Financiamiento

Universidades desmintieron al Gobierno y exigieron la aplicación de la Ley de Financiamiento

Hace 18 minutos
Rodrigo De Paul podría volver a Racing luego que Messi se retire del fútbol.

De Paul ya tiene fecha confirmada para volver a jugar en Racing: "Decisión tomada"

Hace 24 minutos
Riquelme evalúa candidatearse como presidente del Real Madrid. 

Un Riquelme quiere ser presidente del Real Madrid

Hace 56 minutos
¿Se separó Valentina Zenere de Sebastián Ortega?

Sebastián Ortega y Valentina Zenere estarían atravesando una fuerte crisis

Hace 1 hora
La capital fueguina podría pasar casi dos días consecutivos bajo estas precipitaciones.

Alerta por frío extremo: pronostican nevadas por casi 48 horas seguidas con temperaturas bajo cero

Hace 1 hora