Así podés ahorrar más de $160.000 con Cuenta DNI durante todo mayo 2026

Banco Provincia renovó los beneficios de Cuenta DNI para mayo. Con una combinación de promociones en comercios de cercanía, ferias, gastronomía, universidades, YPF Full y marcas destacadas, una persona puede superar los $160.000 de ahorro mensual.

Cuenta DNI es la billetera digital gratuita del Banco Provincia de Buenos Aires . Funciona como una aplicación para celulares que permite realizar transacciones bancarias y acceder a diversos beneficios de ahorro sin necesidad de manipular efectivo.

Según la entidad, el ahorro potencial surge de planificar los consumos cotidianos y elegir cuándo conviene pagar con la aplicación. A continuación te contamos cómo es este sistema para ahorrar, ya que si cada integrante de la familia utiliza los beneficios semanales, pueden ahorrarse más de $160.000 en el mes de mayo 2026 .

Uno de los beneficios principales de mayo está en los comercios de cercanía, un rubro que incluye compras habituales en almacenes, carnicerías, verdulerías y otros locales barriales adheridos .

De lunes a viernes, Cuenta DNI ofrece un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $5.000 por semana. Si se aprovecha el beneficio todas las semanas del mes, el ahorro acumulado puede llegar a $20.000. El beneficio figura entre las promociones oficiales publicadas por Banco Provincia para la aplicación.

La clave para alcanzar el tope es ordenar las compras semanales. En la práctica, para obtener el reintegro máximo de $5.000 por semana, el consumo debe ser de al menos $25.000 en comercios adheridos. Otro de los rubros fuertes de mayo son las ferias y mercados bonaerenses. En este caso, el descuento es del 40% todos los días, con un tope semanal de $6.000. Si se utiliza el beneficio durante las cuatro semanas, el ahorro mensual puede alcanzar los $24.000. Banco Provincia también mantiene esta promoción dentro del listado de beneficios vigentes de Cuenta DNI.

El mismo esquema se replica en los comercios de universidades de la provincia de Buenos Aires. Allí también rige un 40% de ahorro, con un tope semanal de $6.000. Sumando los cuatro reintegros posibles, el beneficio mensual vuelve a llegar a $24.000. Entre ambos rubros, una persona puede ahorrar hasta $48.000 en mayo.

cuenta dni mercados

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en mayo 2026

El principal consejo es no concentrar todos los consumos en un solo día o rubro. La billetera funciona mejor cuando las compras se organizan según el calendario de beneficios. Para alimentos y productos básicos, conviene usar los descuentos de comercios de cercanía de lunes a viernes y combinarlos con ferias o mercados.

Para salidas, los mayores beneficios aparecen los sábados y domingos, tanto en gastronomía como en YPF Full. En supermercados, farmacias y librerías, la clave es revisar qué día aplica cada cadena o rubro.

También puede ayudar distribuir consumos dentro del grupo familiar, siempre que cada persona tenga su propia Cuenta DNI y use los beneficios dentro de las condiciones vigentes.