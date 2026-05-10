Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en mayo 2026 Cómo quedan los valores de este mes si apostás por la modalidad de ahorro más a la mano si tenés una cuenta bancaria. Por + Seguir en







Cómo queda el rendimiento de un plazo fijo de $2.100.000 en mayo 2026.

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Un depósito de $2.100.000 a 30 días puede generar más de $31.000 en intereses durante mayo de 2026. Los rendimientos cambian según el banco y el canal utilizado para constituir el plazo fijo. Las operaciones electrónicas ofrecen tasas ligeramente más altas que las realizadas en sucursal. Con una inflación mensual cercana al 2%, los plazos fijos buscan mantenerse cerca del equilibrio frente al aumento de precios. En medio de un escenario de tasas relativamente estables, el plazo fijo continúa siendo una de las herramientas financieras más utilizadas por quienes buscan preservar sus ahorros sin asumir riesgos altos. Durante mayo de 2026, una colocación de $2.100.000 a 30 días permite obtener una ganancia superior a los $31.000, aunque el rendimiento final depende del banco y del canal elegido para realizar la operación.

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Las entidades financieras mantienen diferencias entre las tasas ofrecidas en sucursal y las disponibles a través de home banking o aplicaciones móviles. En general, las opciones electrónicas presentan rendimientos algo más altos porque implican menores costos operativos para los bancos.

Cuánto ganas por depositar $2.100.000 en un plazo fijo según el banco De acuerdo con los simuladores bancarios, si una persona deposita $2.100.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días mediante atención en sucursal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 18% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 19,56%, obtendrá intereses por $31.068,49. De esta manera, al finalizar el período recibirá un total de $2.131.068,49 entre capital e intereses.

En cambio, quienes realicen la operación por canales electrónicos accederán a una tasa levemente superior. Con una TNA del 18,50% y una TEA del 20,15%, los intereses ascienden a $31.931,51, por lo que el monto final llegará a $2.131.931,51.

La diferencia entre ambas modalidades responde a la estrategia de los bancos de incentivar las operaciones digitales, que permiten agilizar los procesos y reducir costos administrativos. Banco nación (7-1-2024 T) Cómo es el Plazo Fijo UVA que ofrece el Banco Nación para luchar contra la inflación. Télam Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones privadas para mayo ubican la inflación mensual cerca del 2,3%, un nivel que acerca el rendimiento del plazo fijo a una situación de relativo equilibrio. En este contexto, las colocaciones electrónicas aparecen como las más competitivas dentro de las opciones tradicionales, ya que ofrecen una tasa algo superior y permiten compensar mejor la suba de precios en períodos cortos.