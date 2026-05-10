10 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Cómo quedan los valores de este mes si apostás por la modalidad de ahorro más a la mano si tenés una cuenta bancaria.

Por
Cómo queda el rendimiento de un plazo fijo de $2.100.000 en mayo 2026.

Cómo queda el rendimiento de un plazo fijo de $2.100.000 en mayo 2026.


Pexels
  • Un depósito de $2.100.000 a 30 días puede generar más de $31.000 en intereses durante mayo de 2026.
  • Los rendimientos cambian según el banco y el canal utilizado para constituir el plazo fijo.
  • Las operaciones electrónicas ofrecen tasas ligeramente más altas que las realizadas en sucursal.
  • Con una inflación mensual cercana al 2%, los plazos fijos buscan mantenerse cerca del equilibrio frente al aumento de precios.

En medio de un escenario de tasas relativamente estables, el plazo fijo continúa siendo una de las herramientas financieras más utilizadas por quienes buscan preservar sus ahorros sin asumir riesgos altos. Durante mayo de 2026, una colocación de $2.100.000 a 30 días permite obtener una ganancia superior a los $31.000, aunque el rendimiento final depende del banco y del canal elegido para realizar la operación.

Inversión clave en 2026.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.850.000 pesos a 30 días en mayo 2026

aguinaldo image-86

Las entidades financieras mantienen diferencias entre las tasas ofrecidas en sucursal y las disponibles a través de home banking o aplicaciones móviles. En general, las opciones electrónicas presentan rendimientos algo más altos porque implican menores costos operativos para los bancos.

Cuánto ganas por depositar $2.100.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con los simuladores bancarios, si una persona deposita $2.100.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días mediante atención en sucursal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 18% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 19,56%, obtendrá intereses por $31.068,49. De esta manera, al finalizar el período recibirá un total de $2.131.068,49 entre capital e intereses.

En cambio, quienes realicen la operación por canales electrónicos accederán a una tasa levemente superior. Con una TNA del 18,50% y una TEA del 20,15%, los intereses ascienden a $31.931,51, por lo que el monto final llegará a $2.131.931,51.

La diferencia entre ambas modalidades responde a la estrategia de los bancos de incentivar las operaciones digitales, que permiten agilizar los procesos y reducir costos administrativos.

Banco nación
(7-1-2024 T) Cómo es el Plazo Fijo UVA que ofrece el Banco Nación para luchar contra la inflación.

(7-1-2024 T) Cómo es el Plazo Fijo UVA que ofrece el Banco Nación para luchar contra la inflación.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones privadas para mayo ubican la inflación mensual cerca del 2,3%, un nivel que acerca el rendimiento del plazo fijo a una situación de relativo equilibrio. En este contexto, las colocaciones electrónicas aparecen como las más competitivas dentro de las opciones tradicionales, ya que ofrecen una tasa algo superior y permiten compensar mejor la suba de precios en períodos cortos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los beneficios de CUENTA DNI en el mes de mayo 2026.

Así podés ahorrar $18.000 en carnicerías si usas Cuenta DNI en mayo 2026

A tener en cuenta las tasas.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.000.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Cuánto gano si invierto $1.950.000 en el plazo fijo en abril de 2026. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.950.000 pesos a 30 días en abril 2026

Cuánto se gana por mes con un plazo fijo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.650.000 pesos a 30 días en abril 2026

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Uno por uno: cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en mayo 2026 y cómo ahorrar más de $150.000

Cuánto podés ganar si depositás $1.450.000 a 30 días en abril. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.450.000 pesos a 30 días en abril 2026

Rating Cero

Qué le dijo Mirtha Legrand a Luis Ventura.

Se filtró el mensaje que le habría mandado Mirtha Legrand a Luis Ventura sobre la nominación en los Martín Fierro

Llamativo descenso de peso de la actriz Olivia Wilde.

¿Qué le sucedió? Así fue la impresionante transformación de Olivia Wilde

Mirtha volvió a la conducción después de tres semanas ausente.

Tras su bronquitis, Mirtha Legrand volvió a la televisión: "Vine regularcita, pero vine"

El rosarino fue ovacionado y terminó festejando en el campo de juego con la actriz y sus hijos.

Mauro Icardi salió campeón: el festejo a los besos con la China Suárez en plena cancha

La banda oficial del evento de fútbol mundial se perfila como otro éxito de la colombiana.

El significado oculto de Dai Dai, el tema de Shakira para el Mundial 2026

Los actores comparten la obra Rocky desde 2025 en el Teatro Lola Membrives.

Nico Vázquez y Dai Fernández encendieron las redes: "Gracias por esta noche"

últimas noticias

play
El crucero MV Hondius se volvió inesperadamente famoso en el mundo por los casos de hantavirus.

Revelaron qué ocurrirá con el único argentino a bordo del crucero con hantavirus

Hace 7 minutos
Exclusivo C5N, habló el único argentino a bordo del crucero con hantavirus: Al primer caso se lo trató como una gripe normal

Habló el único argentino a bordo del crucero con hantavirus: "Al primer caso se lo trató como una gripe normal"

Hace 41 minutos
River recibirá a San Lorenzo desde las 19 en el Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura

River recibe a San Lorenzo en el Monumental en busca de los cuartos de final

Hace 58 minutos
Temporal en la Costa Atlántica: un ciclón extratropical provocó inundaciones, destrozos y evacuados

Temporal en la Costa Atlántica: un ciclón extratropical provocó inundaciones, destrozos y evacuados

Hace 1 hora
QR Para pagar en los supermercados, actualmente se aplica en Japón.

Adiós a los changuitos de supermercado: esta es la nueva modalidad para hacer las compras

Hace 1 hora