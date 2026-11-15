Cuándo se terminan de pagar las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2026

- La ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre para las Asignaciones Familiares del SUAF.
- Los depósitos se realizan según la terminación del DNI de cada beneficiario.
- Las prestaciones reciben un aumento del 1,93% durante este mes.
- El cronograma contempla únicamente jornadas hábiles y se extiende durante dos semanas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre para los titulares de las Asignaciones Familiares del SUAF. Los beneficiarios ya pueden consultar cuándo recibirán la prestación, con fechas organizadas según la terminación del DNI.
Por otra parte, las asignaciones reciben este mes una actualización del 1,93%, calculada en función de la inflación de septiembre, que fue del 1,9%. Para establecer el aumento mensual, el organismo toma el índice de precios con dos decimales, lo que permite determinar el porcentaje exacto que se aplica a los montos.
ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre para las Asignaciones Familiares del SUAF.
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Calendario de pagos de SUAF de ANSES en noviembre 2026
El calendario de pagos de las Asignaciones Familiares se extiende entre la segunda y la tercera semana de cada mes. La fecha de acreditación depende de la terminación del DNI de cada beneficiario y se organiza únicamente en días hábiles, por lo que no se realizan depósitos durante los fines de semana ni los feriados.
De esta manera, el cronograma de pagos para la Asignación Familiar por Hijo en noviembre quedó organizado así: