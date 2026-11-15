Cuándo se terminan de pagar las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2026 Los beneficiarios ya pueden conocer el orden de los depósitos y organizarse de acuerdo con las fechas previstas. Por Agregar C5N en









Conocé el calendario de pagos de las Asignaciones Familiares de ANSES para noviembre 2026. Freepik

La ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre para las Asignaciones Familiares del SUAF.

Los depósitos se realizan según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Las prestaciones reciben un aumento del 1,93% durante este mes.

El cronograma contempla únicamente jornadas hábiles y se extiende durante dos semanas. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre para los titulares de las Asignaciones Familiares del SUAF. Los beneficiarios ya pueden consultar cuándo recibirán la prestación, con fechas organizadas según la terminación del DNI.

Por otra parte, las asignaciones reciben este mes una actualización del 1,93%, calculada en función de la inflación de septiembre, que fue del 1,9%. Para establecer el aumento mensual, el organismo toma el índice de precios con dos decimales, lo que permite determinar el porcentaje exacto que se aplica a los montos.

ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre para las Asignaciones Familiares del SUAF. Freepik Calendario de pagos de SUAF de ANSES en noviembre 2026 El calendario de pagos de las Asignaciones Familiares se extiende entre la segunda y la tercera semana de cada mes. La fecha de acreditación depende de la terminación del DNI de cada beneficiario y se organiza únicamente en días hábiles, por lo que no se realizan depósitos durante los fines de semana ni los feriados.

De esta manera, el cronograma de pagos para la Asignación Familiar por Hijo en noviembre quedó organizado así:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

11 de noviembre DNI terminados en 1: 12 de noviembre

12 de noviembre DNI terminados en 2: 13 de noviembre

13 de noviembre DNI terminados en 3: 16 de noviembre

16 de noviembre DNI terminados en 4: 17 de noviembre

17 de noviembre DNI terminados en 5: 18 de noviembre

18 de noviembre DNI terminados en 6: 19 de noviembre

19 de noviembre DNI terminados en 7: 20 de noviembre

20 de noviembre DNI terminados en 8: 24 de noviembre

24 de noviembre DNI terminados en 9: 25 de noviembre