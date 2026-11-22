Las tarjetas lideran los pagos en los supermercados, pero crece el uso de billeteras virtuales Las tarjetas de crédito y débito concentraron casi el 67% de la facturación de las grandes cadenas durante agosto. Sin embargo, los medios de pago alternativos registraron el mayor crecimiento interanual, según datos del INDEC. Por Agregar C5N en









Las tarjetas lideran los pagos en los supermercados, pero crece el uso de billeteras virtuales

Las tarjetas de crédito y débito fueron los medios de pago más utilizados en los supermercados argentinos durante agosto, al concentrar en conjunto el 66,9% de la facturación de las grandes cadenas. Al mismo tiempo, las billeteras virtuales, los códigos QR y otras alternativas digitales mostraron el mayor crecimiento interanual, en un escenario de cambios en los hábitos de consumo.

De acuerdo con la Encuesta de Supermercados del INDEC, los pagos con tarjeta de crédito alcanzaron los $1.125.612 millones durante el octavo mes de 2026. El monto representó el 43% de la facturación total y significó un incremento nominal del 18,6% respecto del mismo período del año anterior.

En segundo lugar se ubicaron las tarjetas de débito, con operaciones por $625.010 millones, equivalentes al 23,9% de las ventas. En este caso, el crecimiento nominal interanual fue del 14%. El efectivo, por su parte, representó el 17% de la facturación, con un total de $443.756 millones. Pese a perder participación frente a las tarjetas, registró una suba nominal del 35,2% en comparación con agosto de 2025.

Las billeteras virtuales, el medio de pago que más creció Uno de los datos más destacados del relevamiento fue el avance de los medios de pago alternativos, que incluyen billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras y tarjetas de regalo. Este segmento acumuló operaciones por $422.551 millones, equivalentes al 16,1% de la facturación de los supermercados. Además, registró un crecimiento nominal interanual del 50,2%, el más alto entre todas las modalidades relevadas.

En paralelo, las grandes cadenas de supermercados alcanzaron una facturación total de $2,6 billones en agosto. Sin embargo, el incremento de los ingresos en pesos no se tradujo en una recuperación de las ventas: a precios constantes, el consumo cayó un 3,7% interanual y un 0,8% respecto de julio.