Cómo podés ver tus aportes registrados en ANSES antes de que termine el año Los trabajadores pueden acceder a un registro detallado de su recorrido profesional y verificar que la información declarada esté correctamente cargada. Por Agregar C5N en









Conocé cómo podés ver tus aportes registrados en ANSES antes de que termine el año. ANSES

ANSES cuenta con un registro que permite conocer la trayectoria laboral de cada trabajador.

La información contempla los distintos períodos de actividad y las remuneraciones declaradas.

Revisar estos datos ayuda a detectar posibles errores en los registros.

La constancia está disponible de forma gratuita y se puede obtener sin ir a una oficina. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece a los trabajadores la posibilidad de consultar su historial laboral para conocer cómo están registrados sus aportes jubilatorios a lo largo de los años. Este documento reúne información sobre los empleos y períodos de actividad declarados, lo que permite tener un seguimiento de la trayectoria laboral.

Revisar estos datos también es importante para comprobar que no existan períodos sin registrar o errores en las contribuciones. Además, contar con esta información actualizada facilita la planificación de los trámites previsionales y permite anticiparse a posibles inconvenientes al momento de iniciar la jubilación.

Conocé cómo podés revisar el historial laboral de ANSES. ANSES Así podés ver el historial laboral de ANSES La Historia Laboral es un registro que reúne los datos de la actividad profesional de cada trabajador y permite conocer cómo se desarrollaron sus aportes al sistema previsional. A través de esta herramienta, la ANSES centraliza la información de los distintos períodos de trabajo y las remuneraciones declaradas, tanto para empleados en relación de dependencia como para autónomos y monotributistas.

Para consultar la Historia Laboral, hay que ingresar al portal de ANSES y acceder a la sección Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, se debe seleccionar la opción "Trabajo" y luego hacer clic en "Consultar Historia Laboral".

También es posible realizar el trámite desde la aplicación Mi ANSES, ingresando en "Mis datos" y después en "Mi Historia Laboral". La constancia se puede descargar e imprimir de manera gratuita, sin necesidad de concurrir a una oficina ni contar con la intervención del personal del organismo.