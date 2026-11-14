Calendario de pagos confirmado: cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2026 El organismo previsional estableció cómo se distribuirán las acreditaciones durante el último mes del año. Por Agregar C5N en









Conocé en que fecha cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre de 2026. Freepik

La ANSES confirmó el calendario de pagos de diciembre para jubilados y pensionados.

El cronograma establece fechas diferentes según el monto de los haberes.

Los beneficiarios recibirán la segunda cuota del aguinaldo junto con su jubilación o pensión.

Las fechas y los importes también pueden consultarse a través de Mi ANSES. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de cobro de diciembre para jubilados y pensionados. El calendario establece distintos días de pago según el monto de los haberes y el tipo de prestación. Por su parte, quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un cronograma propio durante los primeros días del mes.

Con las fiestas de fin de año cada vez más cerca, saber cuándo se cobra será importante para que los beneficiarios puedan organizar sus gastos. Por eso, deberán tener en cuenta el calendario de pagos y consultar la fecha que les corresponde según la terminación del DNI y el monto de su jubilación o pensión.

Además, los jubilados y pensionados cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con sus haberes de diciembre. El monto del aguinaldo será equivalente al 50% del haber mensual más alto que hayan recibido durante el segundo semestre del año. De esta manera, el dinero se acreditará en la misma fecha que la jubilación o pensión.

ANSES confirmó el cronograma de pagos de diciembre para jubilados y pensionados. Freepik En qué fecha de diciembre 2026 cobran los jubilados y pensionados de ANSES Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre

miércoles 9 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre

jueves 10 de diciembre DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre

miércoles 9 de diciembre DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre

jueves 10 de diciembre DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre

viernes 11 de diciembre DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre

lunes 14 de diciembre DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

martes 15 de diciembre DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

jueves 17 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

viernes 18 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

lunes 21 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

martes 22 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre Los jubilados y pensionados podrán consultar cuándo cobran y cuánto recibirán a través de Mi ANSES. Para ingresar, deberán utilizar su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde la plataforma también podrán revisar la liquidación una vez que esté disponible y verificar los conceptos que se incluyen en el pago.