Qué día es el descuento en carnicerías que tiene Cuenta DNI para febrero 2026

El beneficio de la billetera digital vuelve este mes con rebajas en comercios dedicados a la venta de carnes y alimentos frescos.

Qué día es el descuento en carnicerías de Cuenta DNI este mes. Banco Provincia

La billetera digital del Banco Provincia renueva en febrero de 2026 su esquema de beneficios y vuelve a ofrecer rebajas en comercios cárnicos , granjas y pescaderías, uno de los más usados por quienes buscan ahorrar en compras cotidianas. Qué día es el descuento en carnicerías de Cuenta DNI este mes.

Esta información es importante porque permite anticipar gastos y organizar mejor las compras del mes, en un contexto donde el precio de los alimentos impacta de lleno en el bolsillo. Conocer qué días rigen los descuentos de Cuenta DNI ayuda a aprovechar al máximo los reintegros, planificar consumos y generar ahorro real en productos de primera necesidad.

Además, el beneficio impulsa el consumo en comercios de cercanía, fortalece la economía local y brinda previsibilidad a quienes usan la billetera digital como herramienta cotidiana de pago.

Durante febrero 2026, el descuento en carnicerías con Cuenta DNI se aplica todos los viernes en locales adheridos de la provincia de Buenos Aires.

Esta noticia llega en un momento crucial, en el que el acceso a la carne se volvió una preocupación primordial para muchas familias.

20% de descuento

Tope de reintegro: $5.000 por viernes

Se alcanza con consumos de hasta $25.000

Como febrero tiene cuatro viernes, el ahorro mensual total puede llegar hasta $20.000. El esquema de reintegros permite organizar las compras semanales y aprovechar el mayor movimiento comercial propio del verano, especialmente en barrios, centros comerciales a cielo abierto y localidades turísticas.

El descuento se acredita automáticamente en la cuenta luego de la compra y forma parte de las políticas del Banco Provincia para fortalecer a los comercios de cercanía.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

Además del beneficio en carnicerías, Cuenta DNI mantiene otras promociones vigentes durante febrero: