Qué día es el descuento en carnicerías que tiene Cuenta DNI para febrero 2026

El beneficio de la billetera digital vuelve este mes con rebajas en comercios dedicados a la venta de carnes y alimentos frescos.

  • El descuento se aplica en comercios dedicados a la venta de carnes y alimentos frescos adheridos
  • El beneficio rige durante febrero y permite organizar las compras semanales
  • Forma parte del esquema de promociones de Cuenta DNI del Banco Provincia
  • Apunta a sostener el consumo en negocios de cercanía

La billetera digital del Banco Provincia renueva en febrero de 2026 su esquema de beneficios y vuelve a ofrecer rebajas en comercios cárnicos, granjas y pescaderías, uno de los más usados por quienes buscan ahorrar en compras cotidianas. Qué día es el descuento en carnicerías de Cuenta DNI este mes.

Los plazos fijos se destacan como una alternativa segura de generar Inversiones
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 230.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Esta información es importante porque permite anticipar gastos y organizar mejor las compras del mes, en un contexto donde el precio de los alimentos impacta de lleno en el bolsillo. Conocer qué días rigen los descuentos de Cuenta DNI ayuda a aprovechar al máximo los reintegros, planificar consumos y generar ahorro real en productos de primera necesidad.

Además, el beneficio impulsa el consumo en comercios de cercanía, fortalece la economía local y brinda previsibilidad a quienes usan la billetera digital como herramienta cotidiana de pago.

Cuenta DNI
Esta noticia llega en un momento crucial, en el que el acceso a la carne se volvió una preocupación primordial para muchas familias.

Cuándo es el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en febrero 2026

Durante febrero 2026, el descuento en carnicerías con Cuenta DNI se aplica todos los viernes en locales adheridos de la provincia de Buenos Aires.

La promoción ofrece:

  • 20% de descuento
  • Tope de reintegro: $5.000 por viernes
  • Se alcanza con consumos de hasta $25.000

Como febrero tiene cuatro viernes, el ahorro mensual total puede llegar hasta $20.000. El esquema de reintegros permite organizar las compras semanales y aprovechar el mayor movimiento comercial propio del verano, especialmente en barrios, centros comerciales a cielo abierto y localidades turísticas.

El descuento se acredita automáticamente en la cuenta luego de la compra y forma parte de las políticas del Banco Provincia para fortalecer a los comercios de cercanía.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

Además del beneficio en carnicerías, Cuenta DNI mantiene otras promociones vigentes durante febrero:

  • Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca, en locales gastronómicos y balnearios adheridos.
  • Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en tiendas adheridas, con tope semanal de $8.000. No incluye combustibles.
  • Supermercados: descuentos en cadenas adheridas durante los siete días de la semana.
  • Universidades bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con tope semanal de $6.000.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope.
La clave de este mes reside en aprovechar los descuentos en carnicerías, ferias y comercios de cercanía, que suelen ofrecer los topes de devolución más altos los fines de semana. 

