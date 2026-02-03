3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Qué sucede con el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en febrero 2026

Cambia el esquema, pero sigue el beneficio. A comienzos del segundo mes del año es posible empezar a planificar los gastos de este período.

Por
La clave para febrero pasa por planificar las compras.
La clave para febrero pasa por planificar las compras.Pexels
  • El descuento en carnicerías con Cuenta DNI baja al 20%, pero se mantiene activo todos los viernes de febrero dentro del esquema de comercios de cercanía.
  • El tope semanal es de 5.000 pesos, que se alcanza con compras de hasta 25.000 pesos, lo que permite acumular hasta 20.000 pesos de ahorro en el mes.
  • La billetera digital suma beneficios en gastronomía los fines de semana, con reintegros que pueden llegar a 8.000 pesos en locales adheridos.
  • También continúan los descuentos en ferias, mercados, supermercados y otros rubros, con porcentajes y topes que varían según el comercio y el día.

Cuenta DNI arranca febrero con una agenda renovada de beneficios que vuelve a ubicar a las carnicerías como uno de los rubros más consultados. Aunque ya no se encuentra vigente el 35% de descuento, el esquema actual permite alcanzar un ahorro relevante a lo largo del mes si se aprovechan correctamente los días y topes. Además, la billetera digital mantiene promociones en supermercados adheridos, con descuentos que varían según la cadena y la jornada.

La dispersión de tasas obliga a mirar más allá del banco habitual. 
Te puede interesar:

Plazo fijo: qué monto entrega cada banco si depositas $1.000.000 en el inicio de 2026

La propuesta del Banco Provincia tiene una sumatoria de beneficios muy importantes para cuidar el bolsillo. Gracias a esta iniciativa es posible tener reintegros semanales en comercios de barrio, como así también ofertas en grandes rubros como gastronomía, ferias y supermercados. La clave para febrero pasa por planificar las compras, conocer los límites de devolución y concentrar gastos en los días con mayor porcentaje de ahorro.

Carne - Carnicería -

Como quedó el descuento en carnicerías con Cuenta DNI en febrero 2026

Durante febrero de 2026, el beneficio para carnicerías se canaliza a través de la promoción de comercios de cercanía. Todos los viernes se aplica un 20% de descuento, con un tope de reintegro de 5.000 pesos por semana, que se alcanza con consumos de hasta 25.000 pesos.

Al tratarse de un esquema semanal y repetirse durante los cuatro viernes del mes, el ahorro potencial puede llegar a 20.000 pesos en alimentos básicos. Si bien el porcentaje es menor al 35% que estuvo vigente en otros períodos, el formato permite organizar compras más grandes y sostener el reintegro a lo largo de todo febrero.

cuenta dni

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

Además del beneficio en carnicerías, la agenda de febrero incluye promociones en distintos rubros. En gastronomía, los fines de semana ofrecen un ahorro de hasta 8.000 pesos en locales adheridos. También continúan las acciones de verano en marcas y balnearios, con un 25% de descuento diario y un tope de 10.000 pesos por semana y por marca.

Las ferias y mercados bonaerenses mantienen un 40% de descuento todos los días, con un límite semanal de 6.000 pesos, al igual que los comercios ubicados en universidades de la provincia. En supermercados, Cuenta DNI sostiene descuentos durante toda la semana, que varían según la cadena adherida. A esto se suman rebajas en librerías, farmacias, perfumerías y tiendas FULL YPF, con porcentajes y días específicos que completan una de las agendas más amplias del mes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las tasas ofrecidas por homebanking suelen ser más elevadas que las de sucursal.

Plazo fijo: qué monto debo invertir para ganar $100.000 en febrero 2026

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Confirmado: estos son todos los descuentos que Cuenta DNI tendrá en febrero 2026

Plazos fijos: cuánto gano por depositar 600.000 pesos a 30 días con la nueva tasa

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 600.000 pesos a 30 días en enero 2026

La billetera digital del Banco Provincia mantiene una promoción clave para ahorrar en compras de supermercado.

Este es el supermercado que tiene descuento con Cuenta DNI y no tiene tope de reintegro

Realizarlo por vías digitales permite optimizar el resultado sin modificar ni el capital invertido ni el plazo de la colocación.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 150.000 pesos a 30 días en enero 2026

La aplicación del Banco Provincia tiene beneficios especiales para los jubilados.

Qué beneficios tiene Cuenta DNI para los jubilados en 2026

Rating Cero

Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

Se separaron desde hace varias semanas.

El pasacalles no funcionó: se confirmó la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Peter Lanzani fue operado de urgencia por una apendicitis

Peter Lanzani fue operado de urgencia: qué pasó y cómo sigue su estado de salud

Vuelve Popstars.

Confirmaron que Popstars volverá a Telefe tras el final de Gran Hermano: Generación Dorada

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hells Kitchen conocido como Daredevil. 
play

Marvel lanzó el tráiler de la segunda temporada de Daredevil Born Again: ¿qué anticipa?

últimas noticias

Mauricio Nievas tuvo que ser reanimado con desfibrilador

Sufrió un evento de muerte súbita en un entrenamiento, se salvó y ahora volvió al club: el emotivo recibimiento

Hace 12 minutos
El seleccionado argentino ya conoce el cronograma.

Mundial de rugby: Los Pumas ya tienen rivales para la fase de grupos

Hace 14 minutos
El buscador volvió a mostrar los resultados de la Liga Profesional.

Google volvió a mostrar los resultados del fútbol argentino: el motivo del cambio de postura

Hace 20 minutos
Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Patricia Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

Hace 27 minutos
play

Se define si habrá paro de trenes este jueves: Fracasó la primera reunión entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 30 minutos