Qué sucede con el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en febrero 2026 Cambia el esquema, pero sigue el beneficio. A comienzos del segundo mes del año es posible empezar a planificar los gastos de este período. Por + Seguir en







La clave para febrero pasa por planificar las compras. Pexels

El descuento en carnicerías con Cuenta DNI baja al 20%, pero se mantiene activo todos los viernes de febrero dentro del esquema de comercios de cercanía.

El tope semanal es de 5.000 pesos, que se alcanza con compras de hasta 25.000 pesos, lo que permite acumular hasta 20.000 pesos de ahorro en el mes.

La billetera digital suma beneficios en gastronomía los fines de semana, con reintegros que pueden llegar a 8.000 pesos en locales adheridos.

También continúan los descuentos en ferias, mercados, supermercados y otros rubros, con porcentajes y topes que varían según el comercio y el día. Cuenta DNI arranca febrero con una agenda renovada de beneficios que vuelve a ubicar a las carnicerías como uno de los rubros más consultados. Aunque ya no se encuentra vigente el 35% de descuento, el esquema actual permite alcanzar un ahorro relevante a lo largo del mes si se aprovechan correctamente los días y topes. Además, la billetera digital mantiene promociones en supermercados adheridos, con descuentos que varían según la cadena y la jornada.

La propuesta del Banco Provincia tiene una sumatoria de beneficios muy importantes para cuidar el bolsillo. Gracias a esta iniciativa es posible tener reintegros semanales en comercios de barrio, como así también ofertas en grandes rubros como gastronomía, ferias y supermercados. La clave para febrero pasa por planificar las compras, conocer los límites de devolución y concentrar gastos en los días con mayor porcentaje de ahorro.

Carne - Carnicería - Como quedó el descuento en carnicerías con Cuenta DNI en febrero 2026 Durante febrero de 2026, el beneficio para carnicerías se canaliza a través de la promoción de comercios de cercanía. Todos los viernes se aplica un 20% de descuento, con un tope de reintegro de 5.000 pesos por semana, que se alcanza con consumos de hasta 25.000 pesos.

Al tratarse de un esquema semanal y repetirse durante los cuatro viernes del mes, el ahorro potencial puede llegar a 20.000 pesos en alimentos básicos. Si bien el porcentaje es menor al 35% que estuvo vigente en otros períodos, el formato permite organizar compras más grandes y sostener el reintegro a lo largo de todo febrero.

cuenta dni Cuenta DNI Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 Además del beneficio en carnicerías, la agenda de febrero incluye promociones en distintos rubros. En gastronomía, los fines de semana ofrecen un ahorro de hasta 8.000 pesos en locales adheridos. También continúan las acciones de verano en marcas y balnearios, con un 25% de descuento diario y un tope de 10.000 pesos por semana y por marca.

Las ferias y mercados bonaerenses mantienen un 40% de descuento todos los días, con un límite semanal de 6.000 pesos, al igual que los comercios ubicados en universidades de la provincia. En supermercados, Cuenta DNI sostiene descuentos durante toda la semana, que varían según la cadena adherida. A esto se suman rebajas en librerías, farmacias, perfumerías y tiendas FULL YPF, con porcentajes y días específicos que completan una de las agendas más amplias del mes.