Este es el descuento que tiene Cuenta DNI los fines de semana de mayo 2026 en gastronomía y estaciones de servicio Banco Provincia renovó los beneficios de la billetera virtual en el quinto mes y amplió el esquema de descuentos disponibles para sus usuarios. Por Agregar C5N en









La app del Banco Provincia.

Cuenta DNI renovó sus beneficios para mayo de 2026 con descuentos especiales en gastronomía, locales YPF Full y otros rubros de consumo cotidiano.

Los sábados y domingos ofrece un 25% de descuento en gastronomía y tiendas Full YPF, con tope de reintegro de $8.000 por semana.

Aprovechando todas las promociones disponibles, el ahorro potencial puede superar los $160.000 mensuales.

También siguen vigentes beneficios en comercios de cercanía, ferias, mercados, supermercados, farmacias y marcas adheridas. Cuenta DNI renovó sus beneficios para mayo de 2026 y volvió a posicionarse como una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los clientes de Banco Provincia. Durante este mes, las promociones ponen especial atención en los consumos de los fines de semana, con descuentos destacados en gastronomía y estaciones de servicio, además de reintegros en diferentes rubros de uso cotidiano.

La combinación de todos los beneficios disponibles permite alcanzar un ahorro potencial superior a los $160.000 mensuales, siempre que los usuarios aprovechen estratégicamente cada promoción según el día, el tipo de compra y los topes de devolución establecidos. Por eso, planificar los consumos y distribuirlos a lo largo del mes resulta clave para obtener el mayor rendimiento posible.

Cuenta DNI Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses. Banco Provincia

Además de las promociones para fines de semana, la aplicación mantiene vigentes descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, locales universitarios, espacios YPF Full, supermercados, farmacias, perfumerías y marcas adheridas. De esta manera, Cuenta DNI amplía las oportunidades de ahorro para quienes buscan reducir gastos en compras habituales.

Cómo es el descuento de fines de semana de Cuenta DNI en mayo 2026 Durante los sábados y domingos de mayo de 2026, Cuenta DNI ofrece un 25% de descuento en consumos de gastronomía y locales Full YPF, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar el beneficio máximo, se necesita realizar compras aproximadas por $32.000. En el caso de las estaciones de servicio, la promoción aplica únicamente en las tiendas Full y no incluye la carga de combustibles.

Como mayo tiene cinco fines de semana, el ahorro potencial puede llegar hasta los $40.000 mensuales por cada rubro. Para acceder a las devoluciones, los pagos deben hacerse mediante “Pagar QR”, “Link de pago” o “Clave DNI” en comercios adheridos, utilizando dinero en cuenta. Los reintegros se acreditan dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la compra. Cuenta DNI Redes sociales Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026 Transporte Público (NFC): Reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación.

Reintegro del en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación. Carnicerías, Granjas y Pescaderías: Descuento del 35% en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona.

Descuento del en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona. Comercios de Cercanía (Rubros generales): Ahorro del 20% de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado.

Ahorro del de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado. Personas Mayores de 60 años: Beneficio exclusivo del 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI.

Beneficio exclusivo del de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI. Jóvenes de 13 a 17 años: Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares (con tope mensual).

Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de en recargas de transporte y celulares (con tope mensual). Ferias, Mercados y Eventos: Descuento del 40% todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales.

Descuento del todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales. Supermercados: Ahorro especial del 20% o 25% en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas.

Ahorro especial del en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas. Especial Universidades: Ahorro del 40% en comercios adheridos dentro de facultades y centros de estudio para estudiantes y personal docente o no docente.