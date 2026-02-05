Siguen los descuentos particulares de verano con Cuenta DNI en febrero 2026: cómo son El Banco Provincia sostiene beneficios vigentes en comercios de cercanía, ferias, supermercados y espacios gastronómicos. Por + Seguir en







La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios. Banco Provincia

Cuenta DNI refuerza en febrero su propuesta de ahorro con descuentos para gastos típicos del verano.

Mantiene promociones en gastronomía, comercios de cercanía, ferias, supermercados, farmacias y librerías.

Amplía beneficios en destinos turísticos y localidades del interior bonaerense con nuevos comercios adheridos.

Los reintegros buscan aliviar el presupuesto y facilitar el consumo durante la temporada estival. Durante febrero, Cuenta DNI mantiene una fuerte presencia en el último tramo del verano y refuerza su propuesta de ahorro para acompañar los gastos típicos de la temporada. La billetera digital ofrece descuentos que permiten reducir consumos vinculados a las vacaciones y sostiene una promoción especial en locales gastronómicos durante todos los fines de semana. A esto se suman los beneficios vigentes en comercios de cercanía, carnicerías, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.

La aplicación del Banco Provincia, que supera los 10 millones de usuarios en todo el territorio bonaerense, amplía su red de ventajas con la incorporación de nuevos comercios adheridos. Esta expansión alcanza tanto a los principales destinos de la costa Atlántica como a distintas localidades del interior, con el objetivo de acompañar el consumo en cada punto de la provincia durante el período estival.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia Desde diciembre de 2025, Cuenta DNI y el Banco Provincia impulsan una etapa intensa de promociones orientadas a ordenar los gastos de fin de año y facilitar la planificación del verano. Los reintegros apuntan a aliviar el presupuesto cotidiano y permitir que una mayor parte del dinero disponible se destine a servicios turísticos y actividades recreativas propias de la temporada.

Qué descuentos especiales tiene Cuenta DNI en febrero 2026 Durante febrero de 2026, Cuenta DNI refuerza su estrategia de ahorro para los hogares con una batería de beneficios pensados para el consumo cotidiano y promociones especiales por la temporada estival. Entre las propuestas más relevantes figura el 20% de descuento en comercios de barrio y carnicerías todos los viernes, con un reintegro semanal de hasta $5.000, junto con el 40% de ahorro en ferias y mercados bonaerenses, que permite alcanzar devoluciones de hasta $6.000 por semana. A su vez, los locales gastronómicos y balnearios adheridos brindan un 25% de descuento todos los días, con un tope semanal de $10.000, una opción especialmente atractiva para quienes vacacionan dentro de la provincia.

Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia El cronograma de beneficios se distribuye a lo largo de la semana para facilitar una mejor organización del gasto. Los lunes y martes, las librerías ofrecen un 10% de descuento sin límite de reintegro, mientras que los miércoles y jueves ese mismo porcentaje se aplica en farmacias y perfumerías. Durante el fin de semana, los locales Full YPF adheridos, con excepción de combustibles, otorgan un 25% de ahorro los sábados y domingos, con un tope de $8.000. A este esquema se suman los descuentos vigentes en universidades y en marcas destacadas, que permanecen activos durante todo el mes.

En cuanto a las grandes cadenas, los supermercados cuentan con un sistema rotativo de promociones: los lunes rige un 20% en Dia%, los martes un 15% en Nini Mayorista y los miércoles sobresalen Carrefour con un 10% y Toledo con un 20%, ambos sin tope de devolución siempre que se cumpla el monto mínimo de compra. Los jueves, el ciclo se completa con un 15% de descuento en Chango Más, también sin límite de reintegro. Este abanico de opciones permite a los usuarios planificar sus compras por día y maximizar el ahorro, que se acredita en la cuenta en un plazo de hasta diez días hábiles. cuenta dni Cuenta DNI Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro: Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.

20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.

40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.

10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo. Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles. Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.