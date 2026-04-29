29 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Qué descuentos podés aprovechar en la última semana de abril 2026 con Cuenta DNI

Estos beneficios permiten a los usuarios reducir de forma significativa el gasto en productos esenciales, especialmente en rubros de alta rotación como alimentos, bebidas y artículos de limpieza.

Por
Qué descuentos podés aprovechar en la última semana de abril 2026 con Cuenta DNI
Cuenta DNI
  • Cuenta DNI mantiene en abril un 40% de descuento en ferias y mercados, con tope de $6.000 semanal para alimentos esenciales.
  • Comercios de cercanía ofrecen 20% de ahorro de lunes a viernes, y carnicerías, granjas y pescaderías 25% los fines de semana.
  • Se suman beneficios como 10% en librerías sin tope y promociones especiales para jóvenes y mayores de 60.
  • También hay reintegros del 100% en transporte (con tope), consolidando una propuesta clave para reducir gastos diarios.

Para cerrar abril de 2026, la billetera virtual Cuenta DNI mantiene una agenda de beneficios pensada para aliviar el gasto diario. Entre las promociones más destacadas aparece el 40% de descuento en Ferias y Mercados Bonaerenses, vigente todos los días con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Esta opción resulta especialmente útil para comprar alimentos frescos, lácteos y panificados a precios más accesibles antes del cambio de mes.

al menos $5.000 de ahorro por semana: que debes saber del descuento en carnicerias con cuenta dni en abril 2026
Te puede interesar:

Al menos $5.000 de ahorro por semana: qué debés saber del descuento en carnicerías con Cuenta DNI en abril 2026

En el rubro de cercanía, los comercios de barrio continúan ofreciendo un 20% de ahorro de lunes a viernes, con un límite semanal de $5.000. A su vez, durante los fines de semana, carnicerías, granjas y pescaderías aplican un 25% de descuento con un tope de $8.000, lo que permite planificar compras familiares con un reintegro significativo. También se suman beneficios en librerías, con un 10% de descuento sin tope los lunes y martes.

Cuenta DNI

El esquema se completa con promociones específicas para distintos grupos. Los jóvenes de 13 a 17 años cuentan con un 100% de reintegro en recargas de transporte y celulares, mientras que las personas mayores de 60 acceden a un 30% de ahorro en pagos con QR de lunes a viernes. Además, el sistema NFC permite recuperar el 100% del gasto en transporte público, con un tope mensual de $10.000, consolidando una propuesta integral impulsada por el Banco Provincia.

Así podés aprovechar los descuentos de Cuenta DNI los últimos días de abril 2026

Para aprovechar al máximo Cuenta DNI en el cierre de abril de 2026, conviene concentrar las compras en los rubros con mayor reintegro antes de que se reinicien los topes. El beneficio más fuerte sigue siendo el 40% de descuento en Ferias y Mercados Bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales. Este tramo final del mes resulta ideal para stockearse de productos básicos como pan, lácteos y carnes, sobre todo en espacios donde los precios ya parten de valores accesibles.

También es clave no dejar pasar las promociones específicas que vencen con el calendario mensual. Tanto jóvenes de 13 a 17 años como mayores de 60 cuentan con beneficios exclusivos en comercios de cercanía, lo que permite reforzar el ahorro en gastos cotidianos. Para que el reintegro se aplique correctamente, es indispensable pagar desde la app usando código QR o la opción “Enviar dinero”, y verificar que el local esté adherido al programa impulsado por el Banco Provincia.

cuenta DNI

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

  • Transporte público (NFC): Reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación.
  • Carnicerías, granjas y pescaderías Descuento del 35% en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona.
  • Comercios de cercanía (rubros generales): Ahorro del 20% de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado.
  • Personas mayores de 60 años: Beneficio exclusivo del 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI.
  • Jóvenes de 13 a 17 años: Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares (con tope mensual).
  • Ferias, mercados y eventos Descuento del 40% todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales.
  • Supermercados: Ahorro especial del 20% o 25% en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas.
  • Especial Universidades: Ahorro del 40% en comercios adheridos dentro de facultades y centros de estudio para estudiantes y personal docente o no docente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Promociones en Cuenta DNI.

Así podés viajar gratis en tren, subte y colectivos con Cuenta DNI

El ahorro semanal puede llegar hasta los $19.000 si se utilizan al máximo los beneficios disponibles en cada categoría.

Así podés ahorrar $19.000 en una semana con Cuenta DNI en abril 2026

Aunque no hay mucha diferencia, el canal digital proporciona un retorno más alto.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 450.000 pesos a 30 días en abril 2026

La propuesta permite reforzar el ahorro en compras esenciales.

Así podés tener descuentos en el Mercado Central de La Plata con Cuenta DNI en abril 2026

Las distintas tasas disponibles en el sistema bancario generan variaciones en las ganancias según la entidad y el canal utilizado.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.250.000 pesos a 30 días en abril 2026

Las tasas ofrecidas por las entidades financieras continúan ajustándose al escenario económico.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 950.000 pesos a 30 días en abril 2026

Rating Cero

Daniela Celis mostró a su nuevo novio.

Daniela Celis confirmó su nuevo romance tras su separación de Thiago Medina

Flor Vigna lanzó una fuerte confesión tras ser campeona.

La desgarradora confesión de Flor Vigna luego de consagrarse campeona de boxeo en México

Se separó Silvina Escudero.

Silvina Escudero confirmó su separación tras cuatro años de matrimonio

Nico Sattler mostró su nuevo look antes de salir al escenario.

La impresionante transformación de un cantante de una famosa banda de Argentina: las imágenes

Thiago Medina expresó sus sensaciones sobre los rumores que vinculan a Daniela Celis con Nick Sicaro. 

Thiago Medina, sobre el vínculo entre Daniela Celis y Nick Sicaro: "Cada uno sabe lo que hace"

Ricardo Darín.

Ricardo Darín reveló qué error cometió en los inicios de su carrera: "Estoy arrepentido"

últimas noticias

Daniela Celis mostró a su nuevo novio.

Daniela Celis confirmó su nuevo romance tras su separación de Thiago Medina

Hace 6 minutos
Javier Milei cruzó a los legisladores de Izquierda. 

Fuerte cruce de Milei con diputados de la izquierda: "Tus ideas mataron a 150 millones de personas"

Hace 12 minutos
La sede diplomática de EEUU.

La embajada de EEUU en Irak derribó un dron no identificado sobre Bagdad

Hace 15 minutos
Esteban Andrada fue sancionado con un total de 13 partidos por una infracción de agresión.

Histórica sanción a Esteban Andrada por la brutal agresión en España

Hace 25 minutos
La diputada Marcela Pagano, cuestionada por su compañeros de bloque de La Libertad Avanza.

Diputados de LLA denunciaron penalmente a Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito

Hace 31 minutos