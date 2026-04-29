Qué descuentos podés aprovechar en la última semana de abril 2026 con Cuenta DNI Estos beneficios permiten a los usuarios reducir de forma significativa el gasto en productos esenciales, especialmente en rubros de alta rotación como alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Por + Seguir en







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Cuenta DNI mantiene en abril un 40% de descuento en ferias y mercados, con tope de $6.000 semanal para alimentos esenciales.

Comercios de cercanía ofrecen 20% de ahorro de lunes a viernes, y carnicerías, granjas y pescaderías 25% los fines de semana.

Se suman beneficios como 10% en librerías sin tope y promociones especiales para jóvenes y mayores de 60.

También hay reintegros del 100% en transporte (con tope), consolidando una propuesta clave para reducir gastos diarios. Para cerrar abril de 2026, la billetera virtual Cuenta DNI mantiene una agenda de beneficios pensada para aliviar el gasto diario. Entre las promociones más destacadas aparece el 40% de descuento en Ferias y Mercados Bonaerenses, vigente todos los días con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Esta opción resulta especialmente útil para comprar alimentos frescos, lácteos y panificados a precios más accesibles antes del cambio de mes.

En el rubro de cercanía, los comercios de barrio continúan ofreciendo un 20% de ahorro de lunes a viernes, con un límite semanal de $5.000. A su vez, durante los fines de semana, carnicerías, granjas y pescaderías aplican un 25% de descuento con un tope de $8.000, lo que permite planificar compras familiares con un reintegro significativo. También se suman beneficios en librerías, con un 10% de descuento sin tope los lunes y martes.

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El esquema se completa con promociones específicas para distintos grupos. Los jóvenes de 13 a 17 años cuentan con un 100% de reintegro en recargas de transporte y celulares, mientras que las personas mayores de 60 acceden a un 30% de ahorro en pagos con QR de lunes a viernes. Además, el sistema NFC permite recuperar el 100% del gasto en transporte público, con un tope mensual de $10.000, consolidando una propuesta integral impulsada por el Banco Provincia.

Así podés aprovechar los descuentos de Cuenta DNI los últimos días de abril 2026 Para aprovechar al máximo Cuenta DNI en el cierre de abril de 2026, conviene concentrar las compras en los rubros con mayor reintegro antes de que se reinicien los topes. El beneficio más fuerte sigue siendo el 40% de descuento en Ferias y Mercados Bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales. Este tramo final del mes resulta ideal para stockearse de productos básicos como pan, lácteos y carnes, sobre todo en espacios donde los precios ya parten de valores accesibles.

También es clave no dejar pasar las promociones específicas que vencen con el calendario mensual. Tanto jóvenes de 13 a 17 años como mayores de 60 cuentan con beneficios exclusivos en comercios de cercanía, lo que permite reforzar el ahorro en gastos cotidianos. Para que el reintegro se aplique correctamente, es indispensable pagar desde la app usando código QR o la opción “Enviar dinero”, y verificar que el local esté adherido al programa impulsado por el Banco Provincia. cuenta DNI Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026 Transporte público (NFC): Reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación.

Reintegro del en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación. Carnicerías, granjas y pescaderías Descuento del 35% en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona.

Descuento del en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona. Comercios de cercanía (rubros generales): Ahorro del 20% de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado.

Ahorro del de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado. Personas mayores de 60 años: Beneficio exclusivo del 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI.

Beneficio exclusivo del de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI. Jóvenes de 13 a 17 años: Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares (con tope mensual).

Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de en recargas de transporte y celulares (con tope mensual). Ferias, mercados y eventos Descuento del 40% todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales.

Descuento del todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales. Supermercados: Ahorro especial del 20% o 25% en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas.

Ahorro especial del en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas. Especial Universidades: Ahorro del 40% en comercios adheridos dentro de facultades y centros de estudio para estudiantes y personal docente o no docente.