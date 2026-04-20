20 de abril de 2026 Inicio
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Al menos $5.000 de ahorro por semana: qué debés saber del descuento en carnicerías con Cuenta DNI en abril 2026

Con este cambio, el beneficio se distribuye a lo largo de la semana, permitiendo a los usuarios acceder a descuentos de forma más flexible en lugar de concentrarlos en una única jornada.

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Al menos $5.000 de ahorro por semana: qué debés saber del descuento en carnicerías con Cuenta DNI en abril 2026
  • El Banco Provincia actualizó los beneficios de Cuenta DNI en abril para sostener el ahorro en consumos esenciales.
  • El descuento en carnicerías, granjas y pescaderías dejó de concentrarse en un sábado y se integró a comercios de cercanía.
  • Ahora ofrece 20% de ahorro de lunes a viernes con un tope semanal de $5.000 por persona.
  • Para acceder, se debe pagar con la app mediante QR, Link de Pago o Clave DNI en locales adheridos.

El Banco Provincia oficializó el esquema de beneficios de Cuenta DNI para abril, manteniendo descuentos en rubros clave con el objetivo de sostener el ahorro en los hogares. Sin embargo, la principal novedad pasa por una reconfiguración en uno de los beneficios más utilizados por los usuarios de la billetera digital.

Es uno de los beneficios más utilizados porque impacta en alimentos y consumos básicos.
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El cambio impacta directamente en el descuento para carnicerías, granjas y pescaderías, que dejó de estar limitado a un solo sábado al mes. Con esta modificación, la entidad busca brindar mayor flexibilidad y evitar la concentración de compras en una única jornada, especialmente en un rubro esencial dentro del consumo cotidiano.

Carnicería argentina

Desde ahora, este beneficio se integra al programa general de comercios de cercanía, lo que permite acceder a los descuentos en distintos días de la semana. La medida apunta a facilitar la organización de las compras y a distribuir mejor la demanda, haciendo más práctico el aprovechamiento de los reintegros.

Cómo es el descuento en carnicerías con Cuenta DNI en abril 2026

En abril de 2026, el clásico descuento en carnicerías, granjas y pescaderías de Cuenta DNI cambió su modalidad. Tras la decisión del Banco Provincia, el beneficio dejó de concentrarse en los sábados y pasó a integrarse al programa de comercios de cercanía. Con este nuevo esquema, los usuarios pueden acceder a un 20% de ahorro de lunes a viernes, lo que permite organizar mejor las compras y evitar aglomeraciones.

En cuanto a las condiciones, el tope de reintegro es de $5.000 por semana por persona, alcanzable con consumos de $25.000 en locales adheridos. Al renovarse semanalmente, el beneficio permite acumular un ahorro mensual considerable si se utiliza de forma constante.

carnicerias

Para acceder al descuento, el pago debe realizarse desde la aplicación mediante las opciones Pagar QR, Link de Pago o Clave DNI, verificando que el comercio esté correctamente adherido al rubro dentro de la plataforma.

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

  • Transporte Público (NFC): Reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación.
  • Carnicerías, Granjas y Pescaderías: Descuento del 35% en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona.
  • Comercios de Cercanía (Rubros generales): Ahorro del 20% de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado.
  • Personas Mayores de 60 años: Beneficio exclusivo del 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI.
  • Jóvenes de 13 a 17 años: Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares (con tope mensual).
  • Ferias, Mercados y Eventos: Descuento del 40% todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales.
  • Supermercados: Ahorro especial del 20% o 25% en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas.
  • Especial Universidades: Ahorro del 40% en comercios adheridos dentro de facultades y centros de estudio para estudiantes y personal docente o no docente.
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