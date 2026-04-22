22 de abril de 2026 Inicio
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Así podés viajar gratis en tren, subte y colectivos con Cuenta DNI

Para aliviar el impacto de las nuevas tarifas de transporte, Cuenta DNI permite viajar gratis mediante un reintegro total con límite mensual.

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Promociones en Cuenta DNI.

Promociones en Cuenta DNI.

  • El aumento del transporte público en Argentina lo convirtió en un gasto clave, impulsando la búsqueda de formas de ahorro.
  • Las billeteras virtuales como Cuenta DNI ganaron protagonismo al ofrecer beneficios concretos.
  • La app permite recuperar el 100% de las recargas de la SUBE, con condiciones y topes mensuales.
  • El beneficio está dirigido principalmente a jóvenes y mayores, facilitando viajar con menor impacto en el presupuesto.

En el contexto actual de Argentina, el costo del transporte público dejó de ser un detalle menor dentro del presupuesto mensual para convertirse en una carga cada vez más pesada. Las subas en colectivos, trenes y subtes impactan de forma directa en trabajadores y estudiantes, que se ven obligados a buscar alternativas para reducir gastos. En este escenario, cualquier recurso que permita aliviar los costos cotidianos se vuelve clave para sostener la economía personal.

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En ese marco, las billeteras virtuales ganaron un rol central, con propuestas como Cuenta DNI del Banco Provincia. La aplicación ofrece un beneficio atractivo: la posibilidad de recuperar el total del dinero en las cargas de transporte mediante reintegros. Este tipo de herramientas no solo impulsa la digitalización de pagos, sino que también se presenta como una respuesta concreta frente a la pérdida de poder adquisitivo.

cuenta DNI

El crecimiento de estas promociones refleja la necesidad de posicionarse como aliadas del consumo diario. Al ofrecer devoluciones del 100%, con ciertos límites y condiciones, generan un impacto real en el bolsillo de los usuarios. De esta manera, lo que comenzó como un medio de pago evoluciona hacia una solución práctica que permite a miles de personas seguir moviéndose por la ciudad sin que el costo del transporte afecte por completo sus finanzas.

Cómo viajar gratis en transporte público con Cuenta DNI

Para acceder al beneficio de viajar sin costo en el transporte público, los usuarios de Cuenta DNI deben utilizar la función de recarga de tarjetas de transporte dentro de la aplicación. La promoción está orientada principalmente a adolescentes de 13 a 17 años y a personas mayores de 60, quienes reciben un reintegro del 100% sobre las cargas realizadas en la tarjeta SUBE. El procedimiento es simple: se acredita saldo desde la billetera digital y, dentro del plazo establecido, el monto se devuelve automáticamente en la cuenta.

Este beneficio cuenta con un tope mensual de reintegro, por lo que existe un límite máximo de devolución por usuario. Una vez realizada la recarga, es necesario validar el saldo en una Terminal Automática SUBE o mediante la función Carga a Bordo en el colectivo para que el crédito se acredite correctamente. Así, la billetera digital se convierte en una herramienta clave para reducir el gasto en movilidad y aprovechar al máximo los beneficios disponibles.

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Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

  • Transporte público (NFC): Reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación.
  • Carnicerías, granjas y pescaderías Descuento del 35% en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona.
  • Comercios de cercanía (rubros generales): Ahorro del 20% de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado.
  • Personas mayores de 60 años: Beneficio exclusivo del 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI.
  • Jóvenes de 13 a 17 años: Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares (con tope mensual).
  • Ferias, mercados y eventos Descuento del 40% todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales.
  • Supermercados: Ahorro especial del 20% o 25% en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas.
  • Especial universidades: Ahorro del 40% en comercios adheridos dentro de facultades y centros de estudio para estudiantes y personal docente o no docente.

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El objetivo del programa es permitir que los usuarios distribuyan mejor sus gastos mensuales utilizando el celular como medio de pago.

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