Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 450.000 pesos a 30 días en abril 2026

Durante abril del 2026, el plazo fijo sigue siendo una de las herramientas financieras más utilizadas por pequeños y medianos ahorristas que priorizan previsibilidad y bajo riesgo para invertir pesos en períodos cortos.

La posibilidad de acceder a distintas tasas según el banco y el canal elegido obliga a revisar cuidadosamente las condiciones antes de inmovilizar el capital. Desde la liberalización de tasas, cada entidad define sus propios porcentajes, generando diferencias entre operaciones presenciales y digitales.

Para quienes disponen de $450.000 , calcular cuánto puede generar esa suma en apenas 30 días permite evaluar con mayor precisión cuál alternativa ofrece mejores resultados dentro del sistema bancario actual.

Si el depósito, por ejemplo en e l Banco Nación, de $450.000 se realiza en una sucursal bancaria a 30 días , con una Tasa Nominal Anual del 18% y una Tasa Efectiva Anual del 19,56%, el inversor obtiene $6.657,53 en concepto de intereses. De esta manera, el monto total al vencimiento asciende a $456.657,53.

En cambio, al inclinarse por una constitución electrónica mediante homebanking o aplicaciones, la tasa mejora hasta una TNA del 18,50% y una TEA del 20,15%. Bajo estas condiciones, los intereses alcanzan los $6.842,47, permitiendo recibir $456.842,47 al finalizar el período.

Si bien la diferencia puede parecer reducida, el canal digital proporciona un retorno más alto, consolidándose como la alternativa más conveniente para maximizar ganancias en colocaciones de corto plazo.

Banco Nación Barcex

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

El desempeño de los plazos fijos frente a la inflación continúa siendo uno de los factores más observados por quienes buscan preservar el valor de sus ahorros. Las tasas disponibles en abril de 2026 ofrecen rendimientos moderados, por lo que es importante comparar estos porcentajes con la evolución mensual de los precios para determinar si la inversión logra sostener el poder adquisitivo.

Ante este escenario, muchos especialistas sugieren seguir de cerca los movimientos del mercado financiero y reinvertir periódicamente capital e intereses para mejorar la capacidad de respuesta frente a eventuales ajustes inflacionarios o cambios en las tasas bancarias.