29 de abril de 2026 Inicio
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Se oficializó el bono de $70 mil para jubilados en mayo: en cuánto queda la mínima

El Ejecutivo publicó este miércoles el decreto que establece el pago del Bono Extraordinario Previsional para beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que perciban la mínima.

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El bono de $70 mil de ANSES se mantiene congelado desde marzo de 2024.

El bono de $70 mil de ANSES se mantiene congelado desde marzo de 2024.

El Gobierno oficializó este miércoles el Bono Extraordinario Previsional de hasta $70 mil para jubilados que cobran la mínima y otros beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que se abonará en mayo, y que se mantiene congelado desde marzo de 2024.

Con este incremento, la jubilación máxima volverá a registrar una suba considerable.
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La medida se implementó a través del Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En el texto explicaron que este bono tiene el objetivo de "mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra".

A raíz del Decreto N° 274/24, informaron que "se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, disponiéndose la actualización mensual de los haberes previsionales desde el mes de julio de 2024, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)".

El beneficio del bono alcanza tanto a los titulares de prestaciones previsionales de la ANSES, incluyendo jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más.

Este bono permitirá que el haber mínimo total sea de $463.250,17 y en el caso de PUAM a $374.255; mientras que la pensión por invalidez laboral será de $336.223.

Cuánto cobran los jubilados en mayo 2026: todos los montos

ANSES aplicará en mayo de 2026 un aumento del 3,4% en las jubilaciones y pensiones, en línea con la variación de precios informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De este modo, así serán los montos a cobrar:

  • Jubilación mínima: $393.250,17, y al sumarse el bono extraordinario de $70.000 el ingreso final será de $463.250,17.
  • Jubilación máxima: $2.645.600.
  • PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $304.255, a este monto se le suma el bono de $70.000, queda en total $374.255.
  • PNC (Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez): $266.223, a esta cifra se le suma el bono de $70.000, queda en total $336.223.

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