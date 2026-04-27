27 de abril de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 950.000 pesos a 30 días en abril 2026

Las tasas definen el rendimiento final de cada operación. Evaluar opciones permite mejorar el retorno mensual.

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Las tasas ofrecidas por las entidades financieras continúan ajustándose al escenario económico.

Las tasas ofrecidas por las entidades financieras continúan ajustándose al escenario económico.

  • Invertir $950.000 durante 30 días permite obtener una renta previsible con diferencias según el canal elegido.

  • La modalidad electrónica ofrece una tasa superior frente a la gestión presencial.

  • Los intereses generados varían entre más de $14.000 según la alternativa seleccionada.

  • En un contexto de inflación moderada, este instrumento conserva atractivo para perfiles conservadores.

El plazo fijo sigue siendo una herramienta financiera utilizada por quienes buscan resguardar pesos y generar una rentabilidad específica en períodos cortos. Para abril del 2026, un depósito de $950.000 a 30 días presenta rendimientos diferentes dependiendo de si se realiza en sucursal o por medios electrónicos.

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Las tasas ofrecidas por las entidades financieras continúan ajustándose al escenario económico, donde las expectativas inflacionarias oscilan en pequeños porcentajes. Esto convierte al plazo fijo en una opción que, aunque moderada, sigue siendo considerada por pequeños y medianos ahorristas.

Las diferencias entre canales pueden parecer reducidas en términos porcentuales, pero impactan directamente sobre el retorno final, por lo que evaluar cada alternativa resulta determinante para maximizar ganancias.

plazo fijo

Cuánto ganas por depositar $950.000 en un plazo fijo según el banco

Si se invierten $950.000 a 30 días mediante sucursal bancaria, como en el Banco Nación, con una TNA del 18,00% y una TEA del 19,56%, los intereses obtenidos ascienden a $14.054,79. De este modo, el monto total al vencimiento será de $964.054,79. En cambio, al inclinarse por el canal electrónico, el rendimiento mejora gracias a una TNA del 18,50% y una TEA del 20,15%. Bajo esta modalidad, los intereses alcanzan los $14.445,21, llevando el capital final a $964.445,21.

Aunque la diferencia monetaria no es amplia, la operatoria digital permite obtener una renta superior, consolidándose como la opción más conveniente para quienes buscan optimizar el retorno en el corto plazo.

Plazos fijos

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Con previsiones inflacionarias más moderadas para comienzos de 2026, cercanas al 2 o 3% mensual, los plazos fijos mantienen una posición relativamente equilibrada frente al aumento general de precios. En este marco, las colocaciones electrónicas logran una leve ventaja, ofreciendo un desempeño más favorable para preservar valor en períodos breves.

Si bien el margen real puede ser ajustado, reinvertir periódicamente capital e intereses permite sostener una evolución acumulada más eficiente. Por eso, monitorear las variaciones de tasas y adaptar las decisiones financieras se vuelve esencial para proteger el poder adquisitivo.

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