21 de abril de 2026 Inicio
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Así podés ahorrar $19.000 en una semana con Cuenta DNI en abril 2026

Esta billetera digital permite reducir gastos en pocos días. Organizar las compras es muy importante para aprovechar cada beneficio.

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El ahorro semanal puede llegar hasta los $19.000 si se utilizan al máximo los beneficios disponibles en cada categoría.

El ahorro semanal puede llegar hasta los $19.000 si se utilizan al máximo los beneficios disponibles en cada categoría.

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  • Cuenta DNI ofrece en abril 25% de descuento los fines de semana en tiendas Full de YPF, con tope semanal de $8.000

  • El beneficio no incluye combustibles y solo aplica a compras dentro del shop, como alimentos y bebidas

  • De lunes a viernes hay 20% de ahorro en comercios de cercanía con límite de $5.000 por semana

  • También continúan descuentos en gastronomía, ferias y supermercados con promociones según el día

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia renovó sus beneficios durante abril de 2026 y permite alcanzar un ahorro importante si se aprovechan todas las promociones disponibles. El esquema incluye descuentos en alimentos, salidas y consumo diario, además de beneficios en supermercados adheridos.

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El programa está pensado para organizar las compras según el día y el rubro. De esta forma, los usuarios pueden combinar distintos reintegros y reducir el gasto semanal en productos básicos y servicios habituales.

cuenta DNI

Cómo ahorrar $19.000 con Cuenta DNI en abril 2026

El ahorro semanal puede llegar hasta los $19.000 si se utilizan al máximo los beneficios disponibles en cada categoría. Por ejemplo, uno de los principales aportes es el descuento en ferias y mercados bonaerenses, que ofrece un 40% de ahorro con un tope de $6.000 por semana. Este beneficio es clave para compras de frutas, verduras y productos frescos.

A esto se suma el 20% de descuento en comercios de cercanía de lunes a viernes, con un límite semanal de $5.000, ideal para gastos diarios en almacenes y carnicerías. Además, durante los fines de semana, el programa incluye un 25% de ahorro en gastronomía y tiendas de YPF, con un tope de $8.000 por semana. Al combinar estos tres beneficios, el usuario puede alcanzar el monto total de ahorro estimado en pocos días.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

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Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

Además de las promociones principales, la aplicación del Banco Provincia ofrece otros beneficios durante abril. Por ejemplo, en librerías hay un 10% de descuento los lunes y martes sin límite de reintegro, mientras que en farmacias y perfumerías se aplica un 10% los miércoles y jueves. También existen descuentos de hasta el 40% en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, en algunos casos sin tope, lo que amplía las posibilidades de ahorro.

Para aprovechar al máximo estos beneficios, es importante verificar los comercios adheridos, planificar las compras según el calendario y alcanzar los topes establecidos en cada rubro. Los reintegros se acreditan dentro de los días posteriores a la compra.

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