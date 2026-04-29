El Gobierno oficializó al nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera: quién es Matías Álvarez El nuevo titular de la UIF viene de desempeñarse como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en Rosario. El área atravesaba un período de inestabilidad tras la salida de Paul Starc, quien oficialmente nunca fue reemplazado. Por + Seguir en







Matías Álvarez es el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El Gobierno oficializó a Matías Álvarez como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de un período de inestabilidad comenzado en enero con la salida de Paul Starc por "motivos personales". Se había designado a Ernesto Gaspari como reemplazante, pero su asunción fue frenada por el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La medida fue implementada a través del Decreto 291/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y de Mahiques.

El nombramiento se produjo luego de la audiencia pública realizada el 22 de abril, instancia prevista por ley para evaluar antecedentes e idoneidad del candidato. Allí, distintos actores pudieron expresar observaciones, en un proceso que concluyó sin impugnaciones.

La llegada de Álvarez se da tras la salida de Starc, quien dejó la presidencia del organismo a fines de enero. Se había propuesto en su remplazo a Gaspari, pero nunca ocupó efectivamente el cargo: la primera decisión formal de Mahiques como ministro fue frenar el proceso de designación. Además, en paralelo, el Gobierno aceptó la renuncia del vicepresidente Santiago Martín González Rodríguez mediante el Decreto 290/2026.

Quién es Matías Álvarez, el nuevo titular de la UIF Es abogado egresado con Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con orientación en Derecho Penal, y cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.