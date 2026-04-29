29 de abril de 2026 Inicio
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El Gobierno oficializó al nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera: quién es Matías Álvarez

El nuevo titular de la UIF viene de desempeñarse como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en Rosario. El área atravesaba un período de inestabilidad tras la salida de Paul Starc, quien oficialmente nunca fue reemplazado.

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Matías Álvarez es el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Matías Álvarez es el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El Gobierno oficializó a Matías Álvarez como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de un período de inestabilidad comenzado en enero con la salida de Paul Starc por "motivos personales". Se había designado a Ernesto Gaspari como reemplazante, pero su asunción fue frenada por el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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La medida fue implementada a través del Decreto 291/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y de Mahiques.

El nombramiento se produjo luego de la audiencia pública realizada el 22 de abril, instancia prevista por ley para evaluar antecedentes e idoneidad del candidato. Allí, distintos actores pudieron expresar observaciones, en un proceso que concluyó sin impugnaciones.

La llegada de Álvarez se da tras la salida de Starc, quien dejó la presidencia del organismo a fines de enero. Se había propuesto en su remplazo a Gaspari, pero nunca ocupó efectivamente el cargo: la primera decisión formal de Mahiques como ministro fue frenar el proceso de designación. Además, en paralelo, el Gobierno aceptó la renuncia del vicepresidente Santiago Martín González Rodríguez mediante el Decreto 290/2026.

Quién es Matías Álvarez, el nuevo titular de la UIF

Es abogado egresado con Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con orientación en Derecho Penal, y cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.

Antes de su designación en la UIF, Álvarez integraba la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), dependiente del Ministerio Público Fiscal, donde desarrolló su carrera desde 2015 en distintos cargos. Previamente, había trabajado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12.

En el ámbito académico, se desempeña como profesor en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y participa en la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica. Además, integró en 2021 un equipo de expertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la elaboración de normativa modelo sobre crimen organizado.

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