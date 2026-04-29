29 de abril de 2026 Inicio
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Por qué ARCA puede darte de baja del monotributo en 2026

Conocé las reglamentaciones y condiciones que fija la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para sostener la permanencia dentro de la normativa vigente.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

ARCA
  • El régimen simplificado concentra a una porción creciente de trabajadores en Argentina. El monotributo permite acceder a aportes previsionales y cobertura de salud.
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fija condiciones estrictas para sostener la permanencia.
  • El sistema exige una conducta fiscal ordenada por parte de cada contribuyente. El pago mensual en término funciona como requisito central para evitar sanciones.
  • La normativa contempla una baja automática ante incumplimientos específicos. La exclusión de pleno derecho se activa sin intervención del contribuyente, cuando se verifican determinadas condiciones.

El régimen simplificado concentra a una porción creciente de trabajadores en Argentina. El monotributo permite acceder a aportes previsionales y cobertura de salud, dentro de un esquema impositivo reducido. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fija condiciones estrictas para sostener la permanencia. El incumplimiento de esas reglas deriva en la exclusión automática.

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El sistema exige una conducta fiscal ordenada por parte de cada contribuyente. El pago mensual en término funciona como requisito central para evitar sanciones. La falta de cumplimiento genera intereses en una primera instancia. La acumulación de deuda activa mecanismos de baja directa del régimen.

El encuadre dentro del monotributo también requiere coherencia en la información declarada. Los datos personales y la categoría deben reflejar la actividad real de cada trabajador. La actualización de esos registros se realiza desde el portal oficial. La recategorización se vuelve obligatoria ante cambios en los ingresos.

Por qué motivos ARCA puede darte de baja del monotributo

La salida del régimen implica nuevas obligaciones tributarias. El paso al régimen general incorpora IVA y Ganancias como impuestos principales. El cambio eleva la carga fiscal y modifica la operatoria cotidiana. La exclusión también impide el reingreso inmediato al sistema simplificado.

Monotributo ARCA
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

La normativa contempla una baja automática ante incumplimientos específicos. La exclusión de pleno derecho se activa sin intervención del contribuyente, cuando se verifican determinadas condiciones. El organismo fiscal detecta las irregularidades mediante controles sistémicos.

El atraso en el pago de las cuotas mensuales constituye el principal motivo de sanción. La deuda acumulada durante diez períodos consecutivos genera la baja automática del régimen. Cada cuota tiene como fecha límite el día 20 de cada mes. El calendario se traslada al día hábil siguiente, cuando coincide con feriados o fines de semana.

El contribuyente pierde beneficios relevantes tras la exclusión. La imposibilidad de reingreso durante tres años calendario limita el acceso al sistema simplificado. La medida obliga a reorganizar la situación fiscal, bajo nuevas condiciones. El impacto se extiende sobre ingresos y costos operativos.

ARCA Monotributo
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