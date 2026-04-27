27 de abril de 2026 Inicio
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Nuevos descuentos en el Mercado Bonaerense con Cuenta DNI: a cuánto llegan en abril 2026

La iniciativa apunta a reforzar el acceso a productos esenciales a valores más convenientes en un contexto económico desafiante.

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Nuevos descuentos en el Mercado Bonaerense con Cuenta DNI: a cuánto llegan en abril 2026
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  • El Mercado Bonaerense La Plata actualizó sus precios con ofertas en productos básicos y un reintegro del 40% pagando con Cuenta DNI, con tope de $6.000 semanal.
  • En panadería, se destacan precios accesibles como el kilo de pan a $2.200, docena de facturas a $4.000 y combos prácticos como prepizzas.
  • En lácteos y fiambrería, hay opciones económicas: leche desde $1.100, yogures en promo, queso cremoso y ricota a precios competitivos.
  • La promoción está disponible todos los días, permite planificar compras y maximizar el ahorro en alimentos esenciales.

El Mercado Bonaerense La Plata renovó su cartelera de precios con una batería de ofertas pensadas para el consumo cotidiano. Para maximizar el ahorro, quienes paguen con la app Cuenta DNI del Banco Provincia acceden a un reintegro del 40%, con un tope de $6.000, lo que convierte a esta herramienta en un aliado clave para las compras semanales.

Promoción en farmacias con Cuenta DNI.
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En el sector de panadería, los valores se mantienen competitivos: el kilo de pan se ofrece a $2.200 y la docena de facturas a $4.000. También aparecen opciones prácticas como el medio kilo de pan rallado a $1.100 y el combo de dos prepizzas por $2.800, pensadas para resolver comidas diarias a bajo costo.

cuenta DNI

Por su parte, la fiambrería y el área de lácteos presentan una amplia variedad con precios accesibles. El sachet de leche se consigue a $1.100, mientras que la leche larga vida ronda entre $1.300 en pack y $1.350 por unidad. A esto se suman promociones como dos yogures por $2.500, el kilo de queso cremoso a $7.300 (en horma cerrada), ricota a $4.200 el kilo y chocolatada a $1.850 por unidad o $10.200 el pack de seis, consolidando una oferta pensada para el ahorro familiar.

Cómo es la promoción en el Mercado Bonaerense con Cuenta DNI en abril 2026

La promoción de Cuenta DNI en el Mercado Bonaerense La Plata se posiciona durante abril de 2026 como una de las opciones más fuertes para reducir el gasto familiar. A lo largo de todo el mes, los usuarios pueden acceder a un 40% de descuento en los puestos adheridos, con disponibilidad todos los días, lo que facilita organizar las compras sin depender de fechas específicas.

El beneficio cuenta con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona, alcanzable con consumos de hasta $15.000 semanales. Para que se aplique correctamente, el pago debe realizarse mediante las opciones habilitadas en la app —como el envío de dinero o el escaneo de código QR—, y el monto se acredita automáticamente dentro de los diez días hábiles posteriores.

cuenta DNI

Esta modalidad diaria marca una diferencia frente a otras promociones de la billetera del Banco Provincia, ya que permite combinar el descuento con precios ya accesibles en productos básicos. Así, quienes compran en el mercado pueden lograr un ahorro concreto en alimentos esenciales, siempre verificando que el puesto esté adherido dentro de la aplicación para asegurar el reintegro.

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

  • Transporte Público (NFC): Reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación.
  • Carnicerías, Granjas y Pescaderías: Descuento del 35% en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona.
  • Comercios de Cercanía (Rubros generales): Ahorro del 20% de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado.
  • Personas Mayores de 60 años: Beneficio exclusivo del 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI.
  • Jóvenes de 13 a 17 años: Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares (con tope mensual).
  • Ferias, Mercados y Eventos: Descuento del 40% todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales.
  • Supermercados: Ahorro especial del 20% o 25% en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas.
  • Especial Universidades: Ahorro del 40% en comercios adheridos dentro de facultades y centros de estudio para estudiantes y personal docente o no docente.

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