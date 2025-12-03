4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La invasión a Panamá en 1989, un espejo de la campaña antidrogas de Estados Unidos sobre Venezuela

Así como hoy Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de liderar una organización dedicada al narcotráfico, a finales de la década del '80 el gobierno de George H. W. Bush avanzó contra el dictador Manuel Noriega con el mismo pretexto.

Sebastián García
Por
Sebastián García
La invasión de EE.UU. a Panamá duró más de un mes y murieron más de 200 civiles.

La invasión de EE.UU. a Panamá duró más de un mes y murieron más de 200 civiles.

La escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, llevada al extremo por las recientes amenazas del presidente Donald Trump de realizar "muy pronto" ataques terrestres en ese país y un contundente ultimátum a Nicolás Maduro, evoca paralelismos históricos con la invasión estadounidense a Panamá en 1989. En ambos casos, el argumento central esgrimido por Washington para justificar la acción militar fue el combate al narcotráfico y la criminalización los líderes de Estado.

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.
Te puede interesar:

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

Panama invasion

El principal foco de la ofensiva de la Casa Blanca contra Maduro reside en la acusación de liderar el denominado "Cartel de los Soles", una supuesta organización criminal conformada por altos cargos militares y políticos dedicados al tráfico de drogas. Esta designación llevó al Departamento de Estado a ofrecer una recompensa millonaria por su captura.

Además de catalogar al presidente venezolano como un "narcoterrorista", Estados Unidos justificó el aumento de la presión militar en el Caribe y el Pacífico bajo la premisa de desmantelar las redes de tráfico.

La actual estrategia coercitiva de Estados Unidos incluyó el despliegue de un importante poderío naval y la ejecución de ataques cinéticos letales contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales.

Donald Trump y Nicolás Maduro

Reportes periodísticos de medios estadounidenses también confirmaron la existencia de negociaciones informales entre funcionarios de la Casa Blanca y Caracas, en los que Trump supuestamente ofreció un ultimátum para que Maduro abandone el poder, lo cual fue rechazado por el líder venezolano.

Venezuela y Panamá: el mismo argumento, 36 años después

La situación actual en Venezuela encuentra una dramática similitud con el caso de Manuel Antonio Noriega, el dictador panameño que fue derrocado por la invasión estadounidense de diciembre de 1989, conocida con el nombre de "Operación Causa Justa".

Noriega había sido durante años un informante y colaborador clave de la CIA que contribuyó a frenar la expansión de los gobiernos de izquierda en América Latina en las décadas del '60 y '70. Pero por el canal de Panamá, además de las armas de la CIA, también se traficaban toneladas de cocaína. Todo con la venia de Noriega.

manuel noriega

El líder panameño fue acusado y finalmente procesado en territorio estadounidense por cargos de narcotráfico, incluyendo la protección del Cartel de Medellín que lideraba el colombiano Pablo Escobar Gaviria. La acusación sirvió como justificación para la invasión estadounidense, que terminó en la captura de Noriega y la restauración democrática en el país centroamericano.

En la actualidad, la acusación contra Maduro de ser el líder del "Cartel de los Soles" resuena con la narrativa empleada contra Noriega, a quien se presentó como un "dictador narcotraficante", cuya remoción era necesaria por motivos de seguridad nacional y combate al crimen organizado.

Invasion Panama
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una de las habitaciones más inquietantes de la mansión que tenía el millonario pederasta en su isla privada en el Caribe. Allí es el lugar donde se cometieron cientos de delitos sexuales contra menores de edad.

Diputados demócratas difundieron imágenes y videos inéditos de "la isla de los pedófilos" de Jeffrey Epstein

Lula da Silva junto a Donald Trump.

Lula reconoció que espera más bajas arancelarias de Estados Unidos: "Estamos por recibir buenas noticias"

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

Gustavo Petro aseguró que, en su gobierno, se destruye un laboratorio cada 40 minutos.

Petro cruzó a Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra"

El presidente norteamericano Donald Trump anunció la creación de un programa de cuentas de ahorro destinadas a los menores de edad.

Estados Unidos: el Gobierno estadounidense anunció la apertura de las "Cuentas Donald Trump" de ahorro para niños

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump a Venezuela: "Empezaremos con los ataques por tierra, acabaremos con esos hijos de perra"

Rating Cero

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

últimas noticias

Las dos mujeres detenidas tras el crimen de un jubilado en Rosario.

Dos mujeres detenidas por el asesinato de un jubilado en Rosario: una de ellas era pareja de la víctima

Hace 27 minutos
El Estado se asegura más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

El Estado se asegura más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

Hace 37 minutos
El actor murió en 2023 tras sufrir una sobredosis de ketamina.

Condenaron al primer responsable de la muerte de Matthew Perry, el mítico actor de "Friends"

Hace 43 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 3 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3836 del miércoles 3 de diciembre de 2025

Hace 44 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de diciembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.327 del miércoles 3 de diciembre de 2025

Hace 54 minutos