La invasión a Panamá en 1989, un espejo de la campaña antidrogas de Estados Unidos sobre Venezuela

Así como hoy Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de liderar una organización dedicada al narcotráfico, a finales de la década del '80 el gobierno de George H. W. Bush avanzó contra el dictador Manuel Noriega con el mismo pretexto.

La invasión de EE.UU. a Panamá duró más de un mes y murieron más de 200 civiles.

La escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela , llevada al extremo por las recientes amenazas del presidente Donald Trump de realizar "muy pronto" ataques terrestres en ese país y un contundente ultimátum a Nicolás Maduro , evoca paralelismos históricos con la invasión estadounidense a Panamá en 1989 . En ambos casos, el argumento central esgrimido por Washington para justificar la acción militar fue el combate al narcotráfico y la criminalización los líderes de Estado.

El principal foco de la ofensiva de la Casa Blanca contra Maduro reside en la acusación de liderar el denominado "Cartel de los Soles" , una supuesta organización criminal conformada por altos cargos militares y políticos dedicados al tráfico de drogas. Esta designación llevó al Departamento de Estado a ofrecer una recompensa millonaria por su captura.

Además de catalogar al presidente venezolano como un "narcoterrorista", Estados Unidos justificó el aumento de la presión militar en el Caribe y el Pacífico bajo la premisa de desmantelar las redes de tráfico.

La actual estrategia coercitiva de Estados Unidos incluyó el despliegue de un importante poderío naval y la ejecución de ataques cinéticos letales contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales .

Reportes periodísticos de medios estadounidenses también confirmaron la existencia de negociaciones informales entre funcionarios de la Casa Blanca y Caracas, en los que Trump supuestamente ofreció un ultimátum para que Maduro abandone el poder, lo cual fue rechazado por el líder venezolano.

Venezuela y Panamá: el mismo argumento, 36 años después

La situación actual en Venezuela encuentra una dramática similitud con el caso de Manuel Antonio Noriega, el dictador panameño que fue derrocado por la invasión estadounidense de diciembre de 1989, conocida con el nombre de "Operación Causa Justa".

Noriega había sido durante años un informante y colaborador clave de la CIA que contribuyó a frenar la expansión de los gobiernos de izquierda en América Latina en las décadas del '60 y '70. Pero por el canal de Panamá, además de las armas de la CIA, también se traficaban toneladas de cocaína. Todo con la venia de Noriega.

manuel noriega

El líder panameño fue acusado y finalmente procesado en territorio estadounidense por cargos de narcotráfico, incluyendo la protección del Cartel de Medellín que lideraba el colombiano Pablo Escobar Gaviria. La acusación sirvió como justificación para la invasión estadounidense, que terminó en la captura de Noriega y la restauración democrática en el país centroamericano.

En la actualidad, la acusación contra Maduro de ser el líder del "Cartel de los Soles" resuena con la narrativa empleada contra Noriega, a quien se presentó como un "dictador narcotraficante", cuya remoción era necesaria por motivos de seguridad nacional y combate al crimen organizado.