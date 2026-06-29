29 de junio de 2026 Inicio
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Prestación Universal para el Adulto Mayor de ANSES: cuánto cobran con el aumento en julio 2026

Esto cobran los beneficiarios de la PUAM de la Administración Nacional de la Seguridad Social el mes entrante.

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El ente previsional confirmó que los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán un monto total de $329.591

El ente previsional confirmó que los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán un monto total de $329.591,46 en julio 2026.

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  • La PUAM de ANSES tendrá un aumento del 2,15% en julio de 2026, en línea con la actualización por inflación.
  • El haber pasará a $329.591,46 y podría alcanzar los $399.591,46 si se confirma el bono extraordinario.
  • La prestación está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse.
  • El refuerzo de $70.000 todavía no fue oficializado por el Gobierno nacional.

ANSES aplicará en julio de 2026 un aumento del 2,15% para las jubilaciones, pensiones y prestaciones previsionales. La medida responde a la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los haberes de acuerdo con la evolución de la inflación informada por el INDEC.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
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Dentro de ese esquema, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también tendrá una suba y volverá a ajustarse de manera automática. Se trata de un beneficio destinado a quienes alcanzaron la edad jubilatoria, pero no lograron completar los años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria.

A cuánto llega PUAM de ANSES en julio 2026

Con el incremento del 2,15%, el monto de la PUAM pasará a ser de $329.591,46 durante julio de 2026. El beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima y se actualiza bajo las mismas pautas que el resto de las prestaciones previsionales. La suba de este mes surge de la inflación registrada en mayo y representa el aumento más bajo aplicado en lo que va del año para jubilados y pensionados.

Además de la PUAM, otros haberes quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $411.989,33.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): $288.392,52.
  • PUAM: $329.591,46.
Luego de la publicación de los datos de inflación del mes de junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social ya puede confirmar cuánto pasarán a cobrar los pensionados en agosto.

Luego de la publicación de los datos de inflación del mes de junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social ya puede confirmar cuánto pasarán a cobrar los pensionados en agosto.

Quiénes pueden recibir la PUAM de ANSES

La Prestación Universal para el Adulto Mayor está dirigida a personas que cumplen con la edad jubilatoria, pero no reúnen los aportes exigidos para acceder a una jubilación común.

Para solicitarla, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener 65 años o más.
  • Residir en la Argentina y acreditar el período de residencia exigido por la normativa vigente.
  • No cobrar otra jubilación, pensión o prestación previsional de carácter nacional, provincial o municipal.

Qué sucede con el bono extra para PUAM de ANSES

Junto con el aumento mensual, continúa la expectativa por la continuidad del bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene otorgando a jubilados y pensionados de menores ingresos. Si el refuerzo es confirmado mediante un decreto, quienes cobran la PUAM recibirán un total de $399.591,46 en julio. Sin embargo, hasta el momento no existe una oficialización del pago, por lo que su continuidad dependerá de una decisión del Poder Ejecutivo en los próximos días.

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